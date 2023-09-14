Эксперт озвучил сроки возвращения западных компаний в Россию

Из-за огромных возможностей для бизнеса в России всё больше и больше западных компаний захотят работать здесь уже в течение ближайших трёх-пяти лет. Такой прогноз дал РИА "Новости" президент компании по привлечению инвестиций и построению бизнеса Netley Group Майкл Годдард.

По его словам, многие компании уже продумывают альтернативные варианты взаимодействия с РФ, чтобы вернуть индустрии, потерянные в 90-е годы, и развивать новые — в туризме, технологиях и других сферах. Он считает, что у Москвы и в целом у России чрезвычайно хорошее расположение для привлечения инвестиций. Также привлекательной для бизнеса страну делает прогресс в развитии торговли и экономические связи в рамках БРИКС.