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3 октября, 02:54

На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, планово прекращённое на ночь, восстановлено. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский мост: оперативная информация".

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", — сказано в записи.

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Ранее Лайф писал, что движение автомобилей по Крымскому мосту прекращалось с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября (время московское). Это объяснялось проведением ремонтных работ.

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VK / "Крымский мост"

Лариса Сафронова
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