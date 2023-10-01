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1 октября, 18:48

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят на ночь

Минтранс: Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 2 октября в 21:00

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят с 21:00 2 октября до 06:00 3 октября (время по Москве) для проведения ремонтных работ. Об этом говорится в публикации пресс-службы Минтранса РФ.

"2 октября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21:00 до 06:00 3 октября", написано в сообщении ведомства.

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока

Напомним, в прошлый раз движение автомобилей по Крымскому мосту приостанавливалось сегодня, 1 октября. Позже стало известно, что российские средства ПВО уничтожили две украинские оперативно-тактические ракеты "Гром-2" в небе над Джанкойским районом республики.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Юрий Лысенко
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