Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока

Для автомобилей открыли левую часть Крымского моста, повреждённую ранее в результате теракта. Восстановительные работы завершили с опережением сроков — движение планировалось открыть к 15 сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объём задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше", — говорится в телеграм-канале Хуснуллина.

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей. Фото © Телеграм-канал Марата Хуснуллина

Он поблагодарил строителей за героический труд — они работали в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях.

"К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали повреждённое пролётное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт", — добавил вице-премьер.