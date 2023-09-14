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14 сентября, 13:21

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока

<p>Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/mkhusnullin/1821?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марата Хуснуллина</a></p>

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей. Фото © Телеграм-канал Марата Хуснуллина

Для автомобилей открыли левую часть Крымского моста, повреждённую ранее в результате теракта. Восстановительные работы завершили с опережением сроков — движение планировалось открыть к 15 сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объём задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше", — говорится в телеграм-канале Хуснуллина.

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей. Фото © Телеграм-канал Марата Хуснуллина

Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей. Фото © Телеграм-канал Марата Хуснуллина

Он поблагодарил строителей за героический труд — они работали в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях.

"К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали повреждённое пролётное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт", — добавил вице-премьер.

Полностью открыть движение планируется к 1 ноября.

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Напомним, второй теракт на Крымском мосту, после которого его вновь пришлось ремонтировать, случился утром 17 июля. В результате него погибли супруги из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.

Александра Вишнякова
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  • Крым, Республика

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