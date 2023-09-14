Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей раньше срока
Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей. Фото © Телеграм-канал Марата Хуснуллина
Для автомобилей открыли левую часть Крымского моста, повреждённую ранее в результате теракта. Восстановительные работы завершили с опережением сроков — движение планировалось открыть к 15 сентября. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объём задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на один день раньше", — говорится в телеграм-канале Хуснуллина.
Левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей. Фото © Телеграм-канал Марата Хуснуллина
Он поблагодарил строителей за героический труд — они работали в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях.
"К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали повреждённое пролётное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт", — добавил вице-премьер.
Полностью открыть движение планируется к 1 ноября.
Напомним, второй теракт на Крымском мосту, после которого его вновь пришлось ремонтировать, случился утром 17 июля. В результате него погибли супруги из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.