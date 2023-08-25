Хуснуллин: Дорожное кольцо вокруг Азовского моря появится в течение пяти лет

Дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тысячи километров будет реконструировано в рамках пятилетней программы дорожного строительства в России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе Московского урбанистического форума.

"У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это всё учтено. Развитие как на новых территориях, так и существующих исторических наших областей — Крыма и Ростовской области. Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже сформировано", — сказал он ТАСС.

Вице-премьер пояснил, что кольцо проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, после чего идёт по побережью Крыма и замыкается в Ростовской области.

Причём 800 километров трассы уже находятся в четырёхполосном исполнении. В первую очередь планируется расширить участок вдоль Азовского моря на новых территориях. По словам Хуснуллина, "он очень напряжённый, учитывая ситуацию по Крымскому мосту, — весь грузовой поток идёт оттуда".