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25 августа, 10:06

Хуснуллин: Дорожное кольцо вокруг Азовского моря появится в течение пяти лет

Дорожное кольцо вокруг Азовского моря длиной в 1,4 тысячи километров будет реконструировано в рамках пятилетней программы дорожного строительства в России, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе Московского урбанистического форума.

"У нас сформирована программа пятилетняя дорожного строительства, где это всё учтено. Развитие как на новых территориях, так и существующих исторических наших областей — Крыма и Ростовской области. Думаю, что в течение пяти лет это кольцо будет уже сформировано", сказал он ТАСС.

Вице-премьер пояснил, что кольцо проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой, после чего идёт по побережью Крыма и замыкается в Ростовской области.

Причём 800 километров трассы уже находятся в четырёхполосном исполнении. В первую очередь планируется расширить участок вдоль Азовского моря на новых территориях. По словам Хуснуллина, "он очень напряжённый, учитывая ситуацию по Крымскому мосту, — весь грузовой поток идёт оттуда".

Хуснуллин: В новых регионах начали строить коммерческое жильё

Хуснуллин: В новых регионах начали строить коммерческое жильё

Также Марат Хуснуллин прокомментировал ход работ по восстановлению Крымского моста. По его словам, они движутся согласно графику и уже к 15 сентября планируется открыть разрушенную часть объекта.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Матвей Константинов
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