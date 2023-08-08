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8 августа, 14:09

Хуснуллин: В новых регионах начали строить коммерческое жильё

В новых регионах России начали строить коммерческое жильё, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с президентом страны Владимиром Путиным по вопросу развития строительной отрасли. По его словам, речь идёт о восьми домах.

"У нас стало строиться коммерческое жильё на новых территориях. Сто километров до линии соприкосновения, а люди уже строят жильё <…>. Первых у нас восемь домов уже в работе. Один дом уже до третьего этажа достроен. Два месяца назад зашёл застройщик", сказал он.

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В ходе совещания Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание вопросу жилья и инфраструктуры в новых регионах. У него сложилось впечатление, что до прихода России там этим никто не занимался.

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ТАСС / Егор Алеев

Матвей Константинов
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