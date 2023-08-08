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8 августа, 13:30

Путин: 400 тысяч семей с начала года воспользовались льготной ипотекой

Около 400 тысяч российских семей с начала года улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия", — сказал он, открывая совещание по вопросам развития строительства.

Глава государства подчеркнул, что строительная отрасль имеет чрезвычайно важное значение для российских экономики и социальной сферы. Причём с начала года объём строительства растёт: введено 24 миллиона квадратных метров, что на 8% больше, чем было.

"Это, конечно, очень здорово", — отметил Путин.

В России льготная ипотека может стать доступной для покупки вторичного жилья

В России льготная ипотека может стать доступной для покупки вторичного жилья

Ранее Владимир Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для школьных учителей. Правительство должно проработать данный вопрос до 1 ноября текущего года.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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