Путин: 400 тысяч семей с начала года воспользовались льготной ипотекой

Около 400 тысяч российских семей с начала года улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия", — сказал он, открывая совещание по вопросам развития строительства.

Глава государства подчеркнул, что строительная отрасль имеет чрезвычайно важное значение для российских экономики и социальной сферы. Причём с начала года объём строительства растёт: введено 24 миллиона квадратных метров, что на 8% больше, чем было.

"Это, конечно, очень здорово", — отметил Путин.