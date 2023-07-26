Регион

Уведомления отключены

26 июля, 13:39

Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей школ

Учителя российских школ получат дополнительные меры социальной поддержки. Поручение о проработке соответствующих предложений дал кабмину президент России Владимир Путин. Согласно перечню поручений главы государства, среди таких мер поддержки педагогов может появиться льготная ипотека.

"Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам", — говорится в тексте поручения.

Данный вопрос члены российского правительства должны проработать и представить президенту в виде предложений до 1 ноября текущего года.

Кроме того, недавно Владимир Путин выступил с предложением запустить программу льготной ипотеки под 2% годовых на жильё для молодых семей в регионах Арктической зоны.

В России льготная ипотека может стать доступной для покупки вторичного жилья

В России льготная ипотека может стать доступной для покупки вторичного жилья

Обложка ©

ТАСС / Сорокин Донат

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Путин
  • Правительство РФ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров