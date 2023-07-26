Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей школ

Учителя российских школ получат дополнительные меры социальной поддержки. Поручение о проработке соответствующих предложений дал кабмину президент России Владимир Путин. Согласно перечню поручений главы государства, среди таких мер поддержки педагогов может появиться льготная ипотека.

"Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам", — говорится в тексте поручения.