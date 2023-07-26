Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей школ
Учителя российских школ получат дополнительные меры социальной поддержки. Поручение о проработке соответствующих предложений дал кабмину президент России Владимир Путин. Согласно перечню поручений главы государства, среди таких мер поддержки педагогов может появиться льготная ипотека.
"Представить предложения о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников общеобразовательных организаций, в частности о предоставлении льготных ипотечных кредитов таким педагогическим работникам", — говорится в тексте поручения.
Данный вопрос члены российского правительства должны проработать и представить президенту в виде предложений до 1 ноября текущего года.
Кроме того, недавно Владимир Путин выступил с предложением запустить программу льготной ипотеки под 2% годовых на жильё для молодых семей в регионах Арктической зоны.
ТАСС / Сорокин Донат