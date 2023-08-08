"Там никто ничем не занимался": Путин отметил запущенное состояние дорог и домов в новых регионах
Путин поручил уделять внимание новым регионам в вопросах строительства
Президент РФ Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание новым регионам в ходе совещания по строительной тематике в Кремле. Глава государства указал на запущенную инфраструктуру в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.
Президент РФ Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание новым регионам. Видео © LIFE
"Там уж точно есть чем заниматься, такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался", — сказал глава государства.
Также Путин отметил отличные показатели в сфере строительства за прошедший год. В стране проложено и отремонтировано около 30 тысяч километров дорог, среди прочего активно развивается Северный морской путь, Трансиб, трассы Москва – Казань, Екатеринбург – Тюмень, добавил Путин.
Также Путин сообщил, что около 400 тысяч российских семей с начала года улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Глава государства подчеркнул, что строительная отрасль имеет чрезвычайно важное значение для российской экономики и социальной сферы.
LIFE