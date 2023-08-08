"Там никто ничем не занимался": Путин отметил запущенное состояние дорог и домов в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание новым регионам в ходе совещания по строительной тематике в Кремле. Глава государства указал на запущенную инфраструктуру в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.

Президент РФ Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание новым регионам. Видео © LIFE

"Там уж точно есть чем заниматься, такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался", — сказал глава государства.

Также Путин отметил отличные показатели в сфере строительства за прошедший год. В стране проложено и отремонтировано около 30 тысяч километров дорог, среди прочего активно развивается Северный морской путь, Трансиб, трассы Москва – Казань, Екатеринбург – Тюмень, добавил Путин.