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8 августа, 13:53

"Там никто ничем не занимался": Путин отметил запущенное состояние дорог и домов в новых регионах

Путин поручил уделять внимание новым регионам в вопросах строительства

Президент РФ Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание новым регионам в ходе совещания по строительной тематике в Кремле. Глава государства указал на запущенную инфраструктуру в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях.

Президент РФ Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание новым регионам. Видео © LIFE

"Там уж точно есть чем заниматься, такое впечатление, что там вообще никогда никто ничем не занимался", — сказал глава государства.

Также Путин отметил отличные показатели в сфере строительства за прошедший год. В стране проложено и отремонтировано около 30 тысяч километров дорог, среди прочего активно развивается Северный морской путь, Трансиб, трассы Москва – Казань, Екатеринбург – Тюмень, добавил Путин.

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Также Путин сообщил, что около 400 тысяч российских семей с начала года улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Глава государства подчеркнул, что строительная отрасль имеет чрезвычайно важное значение для российской экономики и социальной сферы.

Обложка ©

LIFE

Татьяна Миссуми
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