Воробьёв обещал досрочно открыть трассу М12 в Подмосковье

Подмосковную часть трассы М12, которая соединит Москву и Казань, закончат в сентябре, то есть на десять месяцев раньше установленного лично президентом России графика. Участок снизит загруженность автомагистрали в наиболее заселённых городских округах и будет проходить через территорию Люберец, Балашихи, Павловского Посада, Орехово-Зуева, Богородского и Электростали. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Протяжённость строящегося с опережением плана участка скоростной трассы в Московской области составит 77 километров, из которых первые 22 были сданы ещё в прошлом сентябре. Новая дорога существенно сократит время на путь между Москвой, Московской, Владимирской, Нижегородской областями, а также Чувашией и Татарстаном, объяснил губернатор.

"Например, из Москвы до Казани можно будет доехать за семь часов вместо двенадцати, а до Нижнего Новгорода — за четыре вместо шести", — уточнил Воробьёв в беседе с телеканалом "360".

Объезд по магистрали позволит избежать дорожных заторов в городах, а ещё создаст перспективы для бизнеса благодаря тому, что поблизости от трассы расположено восемь индустриальных парков. А ещё дорога решит проблему перегруженных Щёлковского и Горьковского шоссе. Кроме того, она позволит сделать значительно быстрее путь на восток России и упростит логистическую ситуацию для многих городов.

Председатель правления госкомпании "Автодор" сообщил, что в строительстве трассы в столичной области задействовано 7000 человек. А ещё она будет пролегать в обход населённых пунктов Подмосковья, что сделает лучше жизнь двух с половиной миллионов жителей региона.