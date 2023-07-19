В Москве открыли путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон"

В Москве открыли новый путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области. Он построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с улицы Липецкой. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Открыли новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области. Транспортные потоки на въездах в Москву и М4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик", — сказал он.

По словам мэра, всего на развязке будет 18,6 км дорог, включая один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Масштабные работы могут завершиться уже в начале 2025 года. Запуск обновлённой развязки позволит увеличить пропускную способность южной части МКАД, улицы Липецкой и трассы М4. Вместе с тем у водителей появится возможность напрямую выезжать с "Дона" на внутреннюю сторону Московской кольцевой автомобильной дороги. Также улучшится транспортная доступность районов Бирюлёво-Восточное и Бирюлёво-Западное, поселений Подмосковья.