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19 июля, 07:55

В Москве открыли путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон"

Собянин сообщил, что в Москве открыли путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон"

<p>Новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М4 "Дон". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mos_sobyanin/6107" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mos_sobyanin</a></p>

Новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М4 "Дон". Обложка © t.me / mos_sobyanin

В Москве открыли новый путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области. Он построен в рамках реконструкции развязки на пересечении с улицы Липецкой. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Открыли новый путепровод с внутренней стороны МКАД на трассу М4 "Дон" со съездом в сторону области. Транспортные потоки на въездах в Москву и М4 теперь не будут пересекаться, разгрузится трафик", — сказал он.

По словам мэра, всего на развязке будет 18,6 км дорог, включая один тоннель, семь путепроводов и три пешеходных перехода. Масштабные работы могут завершиться уже в начале 2025 года. Запуск обновлённой развязки позволит увеличить пропускную способность южной части МКАД, улицы Липецкой и трассы М4. Вместе с тем у водителей появится возможность напрямую выезжать с "Дона" на внутреннюю сторону Московской кольцевой автомобильной дороги. Также улучшится транспортная доступность районов Бирюлёво-Восточное и Бирюлёво-Западное, поселений Подмосковья.

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Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что по состоянию на 28 июня трасса М12 Москва – Казань достроена на 70%. Движение до Арзамаса планируется открыть в начале сентября, а до Казани — в декабре в 2023 года.

Светлана Оперук
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