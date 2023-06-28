Хуснуллин отчитался о сроках готовности трассы М12

Трасса М12 Москва – Казань достроена на 70%. Об этом говорится на сайте правительства по итогам проведённого вице-премьером Маратом Хуснуллиным заседания наблюдательного совета ГК "Автодор".

"На 2023 год запланировано открытие ещё нескольких дорожных объектов — и самым знаковым станет запуск движения на двух участках федеральной трассы М12, готовность которой составляет более 70%. Движение до Арзамаса планируется открыть в начале сентября, до Казани — в декабре", — говорится в тексте.

Там отмечается, что вдоль автодороги будут функционировать шестнадцать сервисных зон, которые включат в себя дорожные услуги и комплексное обслуживание автомобилей. Хуснуллин подчеркнул, что создание придорожной инфраструктуры не менее важно, чем строительство полотна.