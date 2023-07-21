Регион

Уведомления отключены

21 июля, 13:12

Воробьёв рассказал о стимуле для переезда врачей в Подмосковье

В Московской области программу по выдаче земли врачам совместят с ипотекой ИЖС

Московская область растёт, обзаводится новыми поликлиниками и больницами, а у жителей существует большой запрос на врачей общей практики, педиатров, терапевтов и врачей узкого профиля. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьёв, в связи с этим Подмосковье продолжило программу по привлечению медицинских специалистов, для которых действуют специальные условия, сообщает телеканал "360".

"Это большой социальный пакет. Если ты приезжаешь в Подмосковье, то получаешь дополнительные выплаты, не платишь за аренду жилья", пояснил глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, те медики, которые работают в Подмосковье продолжительное время, смогут получить бесплатный земельный участок. Такую возможность хотят совместить с помощью по строительству дома в ипотеку. Глава региона подчеркнул, что это позволит оказывать врачам ещё большее внимание.

"Врачи и учителя — это всё те категории, без которых жизнь не может быть качественной", добавил Воробьёв.

"Новое явление": Воробьёв рассказал об уникальности информационного центра Подмосковья

"Новое явление": Воробьёв рассказал об уникальности информационного центра Подмосковья

Ранее Андрей Воробьёв сообщил, что Московская область заняла второе место рейтинга среди регионов России по эффективности промышленной политики. По его словам, этого удалось добиться во многом благодаря, в частности, новым льготам.

Обложка ©

Пресс-служба губернатора Московской области

Матвей Константинов
  • Новости
  • Андрей Воробьев
  • Региональные власти
  • Политика
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров