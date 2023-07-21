Воробьёв рассказал о стимуле для переезда врачей в Подмосковье

Московская область растёт, обзаводится новыми поликлиниками и больницами, а у жителей существует большой запрос на врачей общей практики, педиатров, терапевтов и врачей узкого профиля. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьёв, в связи с этим Подмосковье продолжило программу по привлечению медицинских специалистов, для которых действуют специальные условия, сообщает телеканал "360".

"Это большой социальный пакет. Если ты приезжаешь в Подмосковье, то получаешь дополнительные выплаты, не платишь за аренду жилья", — пояснил глава региона в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, те медики, которые работают в Подмосковье продолжительное время, смогут получить бесплатный земельный участок. Такую возможность хотят совместить с помощью по строительству дома в ипотеку. Глава региона подчеркнул, что это позволит оказывать врачам ещё большее внимание.

"Врачи и учителя — это всё те категории, без которых жизнь не может быть качественной", — добавил Воробьёв.