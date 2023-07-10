Воробьёв: Подмосковье вышло на 2-е место по эффективности промышленной политики
Московская область поднялась на вторую строчку рейтинга РФ по эффективности промышленной политики. Первое место заняла Москва, третье — Башкортостан. В беседе с телеканалом "360" губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что большую роль сыграли новые форматы и льготы.
Так, каждое четвёртое лекарство в стране производится именно в Подмосковье, также область лидирует в сфере обрабатывающей промышленности.
"Мы в лидерах, это приятно. Большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются и радуют нас. <...> Я должен отметить роль партнёрства с Министерством промышленности. По разным секторам плотное взаимодействие идёт. И Фонд развития промышленности, промышленная ипотека, light industrial (готовые площадки для размещения производственных предприятий. — Прим. Лайфа) — всё то, что сегодня реально работает", — подчеркнул Воробьёв.
Напомним, что Подмосковье стало первым регионом, где появилась промышленная ипотека. Благодаря этой мере инвесторам стали доступны льготные кредиты на приобретение готовых производственных площадок.
Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха Айсеном Николаевым позитивно оценил темпы развития Якутии. Особенно российский лидер отметил значительный рост продолжительности жизни в регионе. По словам эксперта Линдигрин, впервые в истории этот показатель превысил средний по стране.
ТАСС / Сергей Фадеичев