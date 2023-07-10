Регион

Уведомления отключены

10 июля, 12:29

Воробьёв: Подмосковье вышло на 2-е место по эффективности промышленной политики

Московская область поднялась на вторую строчку рейтинга РФ по эффективности промышленной политики. Первое место заняла Москва, третье — Башкортостан. В беседе с телеканалом "360" губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что большую роль сыграли новые форматы и льготы.

Так, каждое четвёртое лекарство в стране производится именно в Подмосковье, также область лидирует в сфере обрабатывающей промышленности.

"Мы в лидерах, это приятно. Большая заслуга наших инвесторов, промышленных предприятий, которые развиваются и радуют нас. <...> Я должен отметить роль партнёрства с Министерством промышленности. По разным секторам плотное взаимодействие идёт. И Фонд развития промышленности, промышленная ипотека, light industrial (готовые площадки для размещения производственных предприятий. — Прим. Лайфа) — всё то, что сегодня реально работает", — подчеркнул Воробьёв.

Напомним, что Подмосковье стало первым регионом, где появилась промышленная ипотека. Благодаря этой мере инвесторам стали доступны льготные кредиты на приобретение готовых производственных площадок.

Эксперты ЭИСИ: Качественная работа губернаторов важнее партийной принадлежности

Эксперты ЭИСИ: Качественная работа губернаторов важнее партийной принадлежности

Ранее президент Владимир Путин на встрече с главой Республики Саха Айсеном Николаевым позитивно оценил темпы развития Якутии. Особенно российский лидер отметил значительный рост продолжительности жизни в регионе. По словам эксперта Линдигрин, впервые в истории этот показатель превысил средний по стране.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Ирина Фальке
  • Новости
  • Андрей Воробьев
  • Экономика РФ
  • Бизнес
  • Экономика
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров