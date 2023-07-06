"Новое явление": Воробьёв рассказал об уникальности информационного центра Подмосковья

В Подмосковье заработал уникальный информационный центр, координирующий работу областных пресс-служб, администраций городских округов и средств массовой информации. О работе организации рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.

"Это весьма новое явление, которое только оттачивает свою работу. Молодые и талантливые коллеги стараются сделать так, чтобы те новости, которые приходят для жителей и тех, кто интересуется той или иной сферой, были доступны, понятны", — цитирует его слова телеканал "360".

Такой формат работы с информационным полем позволяет властям своевременно реагировать на возникающие проблемы и инциденты. Так, всем вопросам, которые находятся в обработке сотрудников центра, присваивается статус решения, пояснил губернатор. Также модераторы работают и с негативными обращениями, осуществляя мониторинг социальных сетей.