Подмосковье вошло в топ-3 лучших регионов России по инвестклимату

Московская область вновь заняла третье место среди регионов России по качеству инвестиционного климата. Об этом пишет телеканал "360", ссылаясь на национальный рейтинг, который на полях ПМЭФ озвучила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Второй год подряд Подмосковье входит в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга, хотя стартовали мы, напомню, в 2015 году с 22-го места", — отметил губернатор субъекта Андрей Воробьёв.

По его словам, регион уделяет особое внимание развитию бизнес-процессов. В этой связи утверждаются льготы в области строительства, подключения инфраструктуры, упрощается регистрация прав и принимаются другие меры. Воробьёв отметил, что темпы нужно наращивать ежегодно, поэтому область продолжит движение и будет прибавлять в результатах.