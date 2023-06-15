Генеральный директор медиахолдинга News Media (включает Life, Mash, Shot, Super) Максим Иксанов на ПМЭФ-2023 рассказал, как холдинг инвестирует в новые форматы. Речь об инвестициях в смелые проекты зашла на панели "Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России", организованной при поддержке VK.

Глава News Media Иксанов на ПМЭФ рассказал об инвестициях в новые форматы. Видео © LIFE

Он подчеркнул, что компания уже накопила опыт внедрения информационных продуктов. Так, более пяти лет назад медиахолдинг News Media одним из первых начал публиковать профессиональные новости исключительно на просторах соцсетей. Тогда было сложно представить, что новости в VK и Telegram смогут приносить прибыль, но инвестиции с лихвой окупились, добавляет Иксанов.

"С нами вместе поменялся рынок, задал темпы другим, и сейчас мы видим совершенно новый мир в журналистике. Мы были одними из первых... То, что круто работает, честно сделано и нравится подписчикам, всё равно рано или поздно принесёт деньги. Мы здесь инвестируем немножко интуитивно", — рассказал гендиректор News Media.