"Мы не закрыты": Хинштейн ответил Лайфу, какой сигнал Россия посылает миру через ПМЭФ

Россия доказала, что не находится в изоляции, а её экономика не рухнула под давлением санкций. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, отвечая на вопрос Лайфа, какой сигнал наша страна даёт миру, проводя Петербургский международный экономический форум.

Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн о ПМЭФ. Видео © LIFE

"Один из сигналов форума в том, что мы не закрыты, что по-прежнему экономика в России развивается, что все страхи и предсказания наших оппонентов о том, что скоро начнётся голод и здесь вообще будет пустыня с голодными медведями, не сбылись", — пояснил он.