"Мы не закрыты": Хинштейн ответил Лайфу, какой сигнал Россия посылает миру через ПМЭФ
Хинштейн: ПМЭФ показал, что Россия не стала "пустыней с голодными медведями"
Россия доказала, что не находится в изоляции, а её экономика не рухнула под давлением санкций. Об этом сказал глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, отвечая на вопрос Лайфа, какой сигнал наша страна даёт миру, проводя Петербургский международный экономический форум.
Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн о ПМЭФ. Видео © LIFE
"Один из сигналов форума в том, что мы не закрыты, что по-прежнему экономика в России развивается, что все страхи и предсказания наших оппонентов о том, что скоро начнётся голод и здесь вообще будет пустыня с голодными медведями, не сбылись", — пояснил он.
Хинштейн подчеркнул, что представители множества стран вопреки запретам и угрозам Запада приехали на мероприятие, в том числе из государств Африки, Азии, Латинской Америки, вектор политики которых давно ориентирован на сотрудничество с Москвой.
Напомним, ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Мероприятие посетит множество гостей из всех стран мира, среди них экс-глава МИД Австрии и министр иностранных дел Венгрии. 16-го числа перед участниками выступит президент России Владимир Путин с большой речью. Программа форума состоит из пяти блоков.
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