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14 июня, 16:47

На ПМЭФ показали российский болид для гонок

На ПМЭФ-2023 презентовали российский болид BR-03 для профессиональных гонок

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили болид BR-03 отечественного производства. Машина была создана для выступлений в гонках на выносливость на российских чемпионатах.

На ПМЭФ представили российский болид BR-03, разработанный для профессиональных гонок. Видео © t.me / SHOT

Болид примерно на 80% состоит из деталей отечественного производства и стоит чуть ли не в два раза дешевле иностранных аналогов — около 16 миллионов рублей. Сейчас на этом авто участвуют в соревнованиях гонщики Виталий Петров и Сергей Сироткин.

Как рассказал SHOT представитель программы развития автоспорта РФ Кирилл Качнов, базовая задача — создать болид, который будет доступен для российских спортсменов, поможет им тренироваться и улучшать навыки. В ближайшее время компания SMP Racing планирует запустить серийное производство болидов.

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Петербургский международный экономический форум – 2023: что известно

Также в первый день ПМЭФ-2023 врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин оценил электромотоцикл Aurus Merlon, выставленный в экспозиции Музея гаража особого назначения.

Обложка ©

SHOT

Ирина Фальке
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