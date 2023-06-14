На ПМЭФ показали российский болид для гонок

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представили болид BR-03 отечественного производства. Машина была создана для выступлений в гонках на выносливость на российских чемпионатах.

На ПМЭФ представили российский болид BR-03, разработанный для профессиональных гонок. Видео © t.me / SHOT

Болид примерно на 80% состоит из деталей отечественного производства и стоит чуть ли не в два раза дешевле иностранных аналогов — около 16 миллионов рублей. Сейчас на этом авто участвуют в соревнованиях гонщики Виталий Петров и Сергей Сироткин.

Как рассказал SHOT представитель программы развития автоспорта РФ Кирилл Качнов, базовая задача — создать болид, который будет доступен для российских спортсменов, поможет им тренироваться и улучшать навыки. В ближайшее время компания SMP Racing планирует запустить серийное производство болидов.