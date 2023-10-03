Регион

Уведомления отключены

3 октября, 03:09

МЧС 4 октября проведёт проверку системы оповещения населения по всей России

Масштабная проверка системы оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдёт в России 4 октября. Соответствующее предупреждение сделали в МЧС РФ.

В телеграм-канале министерства сказано, что сигнал "Внимание всем!" будет подаваться через сирены и громкоговорители. Узнают о проверке и телезрители, так как все общероссийские каналы начнут транслировать специальную запись. То же самое произойдёт и с радио.

"Всё это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые", подчеркнули в ведомстве.

Великобритания ввела санкции против ЦИК и главы МЧС РФ Куренкова

Великобритания ввела санкции против ЦИК и главы МЧС РФ Куренкова

Комплексную проверку готовности систем оповещения МЧС планировало провести ещё в марте. Однако тогда мероприятие пришлось отменить из-за хакерских атак.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • МЧС России
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров