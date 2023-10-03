МЧС 4 октября проведёт проверку системы оповещения населения по всей России
Масштабная проверка системы оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдёт в России 4 октября. Соответствующее предупреждение сделали в МЧС РФ.
В телеграм-канале министерства сказано, что сигнал "Внимание всем!" будет подаваться через сирены и громкоговорители. Узнают о проверке и телезрители, так как все общероссийские каналы начнут транслировать специальную запись. То же самое произойдёт и с радио.
"Всё это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Сохраняйте спокойствие, подача звуковых сигналов и замещение телеэфира плановые", — подчеркнули в ведомстве.
Комплексную проверку готовности систем оповещения МЧС планировало провести ещё в марте. Однако тогда мероприятие пришлось отменить из-за хакерских атак.
t.me / МЧС России