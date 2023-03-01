МЧС перенесло на неопределённый срок проверку систем оповещения из-за хакерских атак
МЧС РФ перенесло комплексную проверку готовности систем оповещения на неопределённый срок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.
"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределённый срок", — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.
Там добавили, что, по информации МЧС, проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи. "Интерфакс" со ссылкой на администрацию региона уточняет, что перенос затрагивает все регионы России.
Как сообщал Лайф, ранее жители Московской, Белгородской, Ленинградской областей, а также Крыма сообщили о взломах эфира некоторых радио- и ТВ-каналов. Вместо трансляции там шли предупреждения о "ракетной угрозе". Аналогичный инцидент уже происходил 22 февраля. Тогда радиостанции подверглись хакерской атаке, жители Подмосковья, Саратова, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Белгорода, Старого Оскола, Воронежа, Новоуральска и Магнитогорска также услышали предупреждения о воздушной тревоге.
ТАСС / Сергей Фадеичев