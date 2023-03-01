"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 07:38

МЧС перенесло на неопределённый срок проверку систем оповещения из-за хакерских атак

МЧС РФ перенесло комплексную проверку готовности систем оповещения на неопределённый срок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределённый срок", — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

МЧС назвало ложными ТВ- и радиосообщения о "воздушной тревоге" в регионах РФ

МЧС назвало ложными ТВ- и радиосообщения о "воздушной тревоге" в регионах РФ

Там добавили, что, по информации МЧС, проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи. "Интерфакс" со ссылкой на администрацию региона уточняет, что перенос затрагивает все регионы России.

Как сообщал Лайф, ранее жители Московской, Белгородской, Ленинградской областей, а также Крыма сообщили о взломах эфира некоторых радио- и ТВ-каналов. Вместо трансляции там шли предупреждения о "ракетной угрозе". Аналогичный инцидент уже происходил 22 февраля. Тогда радиостанции подверглись хакерской атаке, жители Подмосковья, Саратова, Уфы, Казани, Нижнего Новгорода, Белгорода, Старого Оскола, Воронежа, Новоуральска и Магнитогорска также услышали предупреждения о воздушной тревоге.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Никонов
  • Новости
  • МЧС
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров