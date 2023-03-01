МЧС перенесло на неопределённый срок проверку систем оповещения из-за хакерских атак

МЧС РФ перенесло комплексную проверку готовности систем оповещения на неопределённый срок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Томской области.

"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределённый срок", — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.

Там добавили, что, по информации МЧС, проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи. "Интерфакс" со ссылкой на администрацию региона уточняет, что перенос затрагивает все регионы России.