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29 сентября, 10:52

Великобритания ввела санкции против ЦИК и главы МЧС РФ Куренкова

Лондон расширил список санкций против России, включив в него Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и главу МЧС Александра Куренкова. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

Также ограничения коснулись депутата Государственной думы и руководителя центрального исполкома "Единой России" Александра Сидякина, председателя кабмина Херсонской области Андрея Алексеенко и замглавы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко. Помимо этого, Соединённое Королевство включило в список исполняющего обязанности заместителя председателя кабмина ДНР Владимира Ежикова и секретаря Центризбиркома Наталью Бударину.

Всего санкционный список увеличился на 11 позиций. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Британию и заморозку активов при их обнаружении.

Россия расширила список санкций против Великобритании

Россия расширила список санкций против Великобритании

Ранее Лайф писал, что британские власти ввели санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. А в августе Лондон заявил об ограничениях против шести оборонных компаний Белоруссии, которые якобы поддерживают деятельность с РФ.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Осипов
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