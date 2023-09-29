Великобритания ввела санкции против ЦИК и главы МЧС РФ Куренкова

Лондон расширил список санкций против России, включив в него Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и главу МЧС Александра Куренкова. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

Также ограничения коснулись депутата Государственной думы и руководителя центрального исполкома "Единой России" Александра Сидякина, председателя кабмина Херсонской области Андрея Алексеенко и замглавы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко. Помимо этого, Соединённое Королевство включило в список исполняющего обязанности заместителя председателя кабмина ДНР Владимира Ежикова и секретаря Центризбиркома Наталью Бударину.