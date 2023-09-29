Великобритания ввела санкции против ЦИК и главы МЧС РФ Куренкова
Лондон расширил список санкций против России, включив в него Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и главу МЧС Александра Куренкова. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.
Также ограничения коснулись депутата Государственной думы и руководителя центрального исполкома "Единой России" Александра Сидякина, председателя кабмина Херсонской области Андрея Алексеенко и замглавы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко. Помимо этого, Соединённое Королевство включило в список исполняющего обязанности заместителя председателя кабмина ДНР Владимира Ежикова и секретаря Центризбиркома Наталью Бударину.
Всего санкционный список увеличился на 11 позиций. Ограничения предусматривают запрет на въезд в Британию и заморозку активов при их обнаружении.
Ранее Лайф писал, что британские власти ввели санкции в отношении 86 юридических и физических лиц, связанных с Россией. А в августе Лондон заявил об ограничениях против шести оборонных компаний Белоруссии, которые якобы поддерживают деятельность с РФ.
ТАСС / Сергей Бобылев