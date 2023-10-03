Таролог назвала идеальных кандидаток на роль избранницы мужчин-Овнов

Мужчины-Овны — это решительные, стойкие и волевые люди. Представители данного знака зодиака с упорством достигают своих целей и не сдаются перед трудностями. Таролог Галина Янко рассказала, какие же девушки подойдут таким авантюристам и лидерам по натуре.

По словам эксперта, представительницы прекрасного пола не смогут заполучить мужчин-Овнов, используя манипуляции и разные хитрости. Девушкам нужно позволить им самостоятельно действовать. Ведь они вряд ли согласятся заводить отношения, если дамы будут их торопить.

Янко отметила, что многие Овны известны тем, что сначала делают, а потом думают. Но это совершенно не касается темпа развития отношений. Таким мужчинам нужны дамы, которые будут с ними искренними. В глубине души Овны — безнадёжные романтики, поэтому они ищут тех, кто поумерит их пыл.

"Если вы выбрали в партнёры мужчину-Овна, постарайтесь узнать его получше. Дайте понять, что вы искренне заинтересованы в отношениях с ним и настроены серьёзно. Представителю этого знака зодиака может потребоваться некоторое время, чтобы открыться. Но в итоге он это сделает и покажет, что может быть невероятно эмоциональным, даже если иногда пытается скрыть этот факт", — подчеркнула таролог в беседе с "Вечерней Москвой".

Начать общение с представителем этого знака зодиака поможет эмоциональная открытость. Партнёры-Овны почувствуют доверие, если будут знать, что девушки делятся с ними секретами и сами уязвимы. Мужчины готовы помогать своим избранницам, хотя и ценят самостоятельность и независимость, уточнила Янко.

Кроме того, мужчины-Овны не любят излишний контроль. Для них важна собственная свобода, поэтому стоит давать им быть самими собой. Тогда, по мнению таролога, партнёры будут готовы идти на уступки. Овны предпочитают любопытных, страстных и деятельных особ, и им ничто не помешает разорвать отношения, если они покажутся скучными и однообразными, заключила собеседница издания.