Безопасный дом: Какие вещи нужно обязательно убрать подальше от детей в квартире, чтобы избежать беды

Если ваш ребёнок вошёл в ползунковый, а тем более "ходовой" возраст, значит, пора перевернуть дом вверх дном. Уютное жилище с продуманным до мелочей интерьером, милыми безделушками на полках и цветами на подоконниках небезопасно для детей. Малыши очень любопытны и настойчивы в своих попытках достать, рассмотреть и попробовать на вкус заинтересовавший их предмет. Чтобы избежать травм, стоит заранее устранить все источники потенциальной опасности.

Бытовая химия и лекарства

Бытовая химия, незакрытые розетки и другие скрытые опасности в доме, где есть маленькие дети: от чего нужно избавиться? Фото © Freepik

Лекарства, чистящие и моющие средства, уксус — всё это необходимо держать вне досягаемости ребёнка. Красочные этикетки и яркие цвета привлекают детей. Малыш может подумать, что в бутылке что-то сладкое, а там чистящее средство или очиститель для труб. Если выпьет, то это чревато опасными ожогами пищевода и даже летальным исходом. Уберите все химикаты и медикаменты на самые верхние полки, туда, откуда даже вам будет непросто их достать.

Специи, фасоль и крупы

Родители часто поощряют малышей, которые возятся с крупами, ведь это развивает мелкую моторику. Но, занимая таким образом ребёнка, отвлечься на свои дела не получится. Известны случаи, когда дети заталкивали фасоль в носовые проходы, давились сухой крупой или макаронами. Что касается специй, некоторые из них способны вызвать сильную реакцию (вплоть до удушья). Вот почему держать их нужно на верхних полках, а не на столешницах.

Сковороды и кастрюли на ближайших конфорках

Ребёнок может в любой момент потянуть за ручку сотейника, в котором вы готовите обед, и опрокинуть содержимое на себя, поэтому пользоваться нужно дальними конфорками. Опасны и включённые духовки. Были случаи, когда дети открывали духовые шкафы, желая поиграть в прятки, и получали сильные ожоги. Достаточно секунды, чтобы произошёл несчастный случай. Конечно, это не значит, что готовка в духовом шкафу теперь под запретом, просто ребёнок не должен находиться на кухне без вас.

Токсичные комнатные растения

Какие предметы и растения стоит выкинуть, если у вас в доме маленькие дети? Фото © Freepik

У многих дома, к примеру, можно увидеть филодендрон, который содержит вещества, токсичные и для людей, и для животных. Если ребёнок захочет оторвать листик и пожевать его, придётся сразу мчаться в больницу. Не уверены в безопасности растения? Тогда избавьтесь от него.

Длинные шнуры от светильников

На самом деле любой длинный шнур представляет для детей опасность. Во-первых, в нём можно запутаться, во-вторых, есть риск, что ребёнок захочет потянуть "за верёвочку" и опрокинет на себя её продолжение — светильник, чайник и так далее.

Незакрытые розетки и радиаторы

Опасности на каждом шагу: как обезопасить дом с малышом. Фото © Freepik

Истории "про пальцы в розетку" все знают с самого детства, поэтому нужно отнестись внимательно к этим предметам, если дома есть ребёнок. Заглушки на розетки давно вошли в родительский обиход. А вот другая опасность — горячие батареи — часто упускается из виду. В отопительный сезон до радиаторов бывает невозможно дотронуться. Ребёнку достаточно секундного прикосновения, чтобы получить серьёзный ожог. Если у вас дома бывают настолько горячие батареи, оснастите их специальными решётками.

Углы журнальных столиков

Педиатры часто принимают маленьких пациентов, которые получили травмы, ударившись об острый угол. Избежать этой неприятности легко: достаточно купить в детском магазине специальные закруглённые наконечники. А на них рекомендуем приклеить ещё и мягкую ленту, чтобы уж наверняка. Кстати, дальше мы перечислим, какие ещё продуманные штуки лучше приобрести или сделать своими руками для безопасности ребёнка в вашем доме.

Что вам понадобится?

Как обезопасить дом, если в нём живут маленькие дети или внуки? Фото © Freepik