10 абсурдных историй, как супруги разводились из-за фигни, и это — повод задуматься

Отношения могут быть крайне сложными и даже загадочными. Иногда причины, по которым супруги решают разойтись, кажутся настолько абсурдными, что в это просто невозможно поверить. Недавно на Reddit разгорелось бурное обсуждение на эту тему. Мы собрали 10 самых смешных историй, которые не только удивят, но и поднимут настроение и заставят задуматься.

"Невеста отменила свадьбу за неделю до церемонии, потому что была ярой поклонницей "Диснея" и ей предложили временную работу в Диснейленде. Девушка решила, что не может упустить "возможность своей мечты", — big_tiddygoth_gf.

"Мой итальянский дядя отменил церемонию, потому что семья невесты (не итальянская) не согласилась подавать лазанью на свадьбе. В итоге он женился на ирландской женщине, семья которой была абсолютно не против этого блюда на торжестве", — rockyroadicecreamlov.

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"Лучший друг жениха в своей речи заявил, что спал с невестой примерно за две недели до свадьбы. Такая буча началась! Недомуж тут же захотел всё отменить. Потребовалось несколько дней, чтобы выяснить правду и наконец убедить будущего мужа послушать свою жену. Оказалось, его приятель неудачно пошутил. Жених извинился перед суженой, но на этот раз уже она его не простила. Всё потому, что парень верил чужим обвинениям, а её даже слушать не захотел", — RottweilerBridesmaid.

"Я должен был быть гостем на свадьбе, которую отменили за два дня до торжества. Невеста узнала, что жених выбил скидку на стоимость места проведения свадьбы, и была безумно разгневана тем, что что-либо на её свадьбе стоило меньше "премиума". Стоит отметить, это было её место мечты, она сама его выбрала. Но разозлилась на "жадность" жениха. Мы никогда не были особо близки с этими ребятами, но, как я понял, они так и не поженились", — NotSureWhatThePlanIs.

"У одного из моих сослуживцев в морской пехоте была история, которая превзошла все остальные. Его свадьбу отменили, потому что родители супруги видели во сне, что он станет насильником и наркоманом. Невеста буквально бросила жениха из-за снов родителей. Теперь он мультимиллионер... и, сюжетный поворот, насильник и наркоман", — BlackFeign.

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"Моя двоюродная сестра отменила свадьбу за три дня до церемонии, потому что они с женихом не смогли договориться, стоит ли им взять двойную фамилию или использовать только его. Конечно, анализируя их прошлое, становится очевидно, что люди слишком разные в культурном и классовом плане, и эта история — лишь верхушка айсберга", — thefuzzybunny1.

"Одна из самых абсурдных причин, почему кто-то отменил свою свадьбу, — жених настаивал на том, чтобы прийти на торжество в костюме своего любимого супергероя. Невеста представляла себе традиционную и элегантную свадьбу, а он был одержим идеей пройтись к алтарю в образе вымышленного персонажа. Спор перешёл в очень агрессивную ссору, и в конечном итоге они полностью отменили свадьбу", — paperworkmaster.

"Одна из моих бывших подруг отменила свадьбу, потому что была убеждена: этот парень либо ей уже изменяет, либо будет. Он, кстати, не изменял ни ей, ни будущей супруге, на которой женился много лет спустя. Бывшая подруга же нашла нового мужчину, вышла замуж и родила детей. И как раз её новый муж начал изменять ей с самого начала отношений. Но она отказывается это слышать", — Vyvonea.

10 смешных историй о разводе, в которые невозможно поверить. Фото © Shutterstock

"Парень встречается с девушкой. Он сразу говорит, что не хочет детей, а она — хочет. Но им нравится компания друг друга, поэтому пара продолжает встречаться какое-то время. Парень делает предложение, девушка соглашается. Никаких разговоров о детях. А потом оказалось, что влюблённые друг друга не поняли. Супруг считал, что, раз женщина согласилась, она, должно быть, отложила мысль о потомстве. А девушка была уверена: раз он сделал предложение, значит, готов заводить детей. Где-то год никто о малышах даже и не говорил... А потом они выясняют, что все остались при своём. Мирный развод", — Grandizer1973.

"Мой друг отменил свадьбу, потому что его невеста, как он выяснил, никогда не открывает электронные письма и просто копит их тысячами. Он сказал, что это тревожный звоночек", — yung_fraud.