Идеальная работа по гороскопу: какие профессии озолотят разные знаки зодиака
Любой может разбогатеть, найдя идеальный для себя бизнес или классную работу. Но что делать тем, кто хочет зарабатывать много, но не знает, куда податься? Обратиться к эзотерике, конечно.
В трудные времена, когда сложно определиться или нужно получить подсказку от Вселенной, представители зодиакального круга обращаются к тарологам. Специалисты по чтению магических карт готовы подсказать, какие именно профессии в большей степени подходят разным знакам зодиака. Хотите много и стабильно зарабатывать — выбирайте наиболее подходящий вариант из списка. Итак, кому что подходит?
Представителям огненного знака зодиака Овен, наделяющего людей лидерскими качествами, отлично подошла бы работа в области управления и бизнеса, в структурах власти. Им также легко освоить и профессии архитектора или те, что связаны с вождением транспорта.
Какие знаки зодиака разбогатеют, если найдут для себя идеальную работу? Фото © Getty Images / Bambu Productions
Людям, рождённым под покровительством второго знака зодиака — Тельца, — прибыль и успех принесут профессии, связанные с людьми: психологи и учителя, судьи и политики. Также хорошо будет получаться работа, требующая чёткости и порядка: аудиторы, бухгалтеры или инспекторы.
"Близнецам подходят профессии, связанные с общением и красотой. Они могут стать успешными косметологами, дизайнерами, фотографами, менеджерами по продажам, организаторами праздников, стилистами, художниками и тату-мастерами", — рассказывает таролог и нумеролог Ирина Листовская.
Представители знака зодиака Рак добьются успеха и озолотятся, если свяжут свою карьеру с вооружёнными силами или правоохранительными органами. Также им подойдёт область спорта. А вот золотой жилой как опыта, так и прибыли для рожденных под знаком зодиака Лев станет эзотерика, целительство, коучинг и, конечно же, журналистика и шоу-бизнес.
Как по знаку зодиаку и гороскопу найти для себя идеальную профессию, чтобы разбогатеть. Фото © Shutterstock
Успешными блогерами и психологами, а также писателями и художниками станут люди, кто родился под знаком зодиака Дева. Разбогатеть им помогут профессии: искусствовед, медик и историк. А вот личностям, кто по гороскопу оказались Весами, стоит связать свою жизнь с теми профессиями, где есть взаимодействие с кармой, — предсказатели, эзотерики, астрологи, нумерологи.
"Среди скорпионов лучше всех зарабатывают спортсмены, медики, пожарные, спасатели, военные, психологи в экстренных службах. Им подходят профессии, связанные с экстримом и сохранением жизни", — рассказывает специалист.
Ещё одни представители огненного знака зодиака — Стрельцы — обречены на успех, если пойдут работать в сферу творчества и искусства или же найдут вакансию, связанную с нетрадиционными способами исцеления.
Деньги начнут падать прямо с неба: самые удачные профессии для всех знаков зодиака. Фото © Getty Images / Nattakorn Maneerat
Те, кто родился под знаком зодиака Водолей, разбогатеют и прославятся в сферах или местах, где всё так и кричит о роскоши и гламуре. Им очень подходит индустрия красоты. А вот те, кто по гороскопу оказались Козерогами, добьются наибольшего успеха в бизнесе и политике.
Носителям знака зодиака Рыбы, как "Москве 24" рассказывает таролог и нумеролог Ирина Листовская, лучше всего подойдут те профессии, в которых часто нужно проявлять воображение и высказывать творческое видение. Также Рыбы будут востребованы в экстрасенсорике и целительстве.
Эзотерика
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