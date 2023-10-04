Идеальная работа по гороскопу: какие профессии озолотят разные знаки зодиака

В трудные времена, когда сложно определиться или нужно получить подсказку от Вселенной, представители зодиакального круга обращаются к тарологам. Специалисты по чтению магических карт готовы подсказать, какие именно профессии в большей степени подходят разным знакам зодиака. Хотите много и стабильно зарабатывать — выбирайте наиболее подходящий вариант из списка. Итак, кому что подходит?

Представителям огненного знака зодиака Овен, наделяющего людей лидерскими качествами, отлично подошла бы работа в области управления и бизнеса, в структурах власти. Им также легко освоить и профессии архитектора или те, что связаны с вождением транспорта.

Какие знаки зодиака разбогатеют, если найдут для себя идеальную работу? Фото © Getty Images / Bambu Productions

Людям, рождённым под покровительством второго знака зодиака — Тельца, — прибыль и успех принесут профессии, связанные с людьми: психологи и учителя, судьи и политики. Также хорошо будет получаться работа, требующая чёткости и порядка: аудиторы, бухгалтеры или инспекторы.

"Близнецам подходят профессии, связанные с общением и красотой. Они могут стать успешными косметологами, дизайнерами, фотографами, менеджерами по продажам, организаторами праздников, стилистами, художниками и тату-мастерами", — рассказывает таролог и нумеролог Ирина Листовская.

Представители знака зодиака Рак добьются успеха и озолотятся, если свяжут свою карьеру с вооружёнными силами или правоохранительными органами. Также им подойдёт область спорта. А вот золотой жилой как опыта, так и прибыли для рожденных под знаком зодиака Лев станет эзотерика, целительство, коучинг и, конечно же, журналистика и шоу-бизнес.

Как по знаку зодиаку и гороскопу найти для себя идеальную профессию, чтобы разбогатеть. Фото © Shutterstock

Успешными блогерами и психологами, а также писателями и художниками станут люди, кто родился под знаком зодиака Дева. Разбогатеть им помогут профессии: искусствовед, медик и историк. А вот личностям, кто по гороскопу оказались Весами, стоит связать свою жизнь с теми профессиями, где есть взаимодействие с кармой, — предсказатели, эзотерики, астрологи, нумерологи.

"Среди скорпионов лучше всех зарабатывают спортсмены, медики, пожарные, спасатели, военные, психологи в экстренных службах. Им подходят профессии, связанные с экстримом и сохранением жизни", — рассказывает специалист.

Ещё одни представители огненного знака зодиака — Стрельцы — обречены на успех, если пойдут работать в сферу творчества и искусства или же найдут вакансию, связанную с нетрадиционными способами исцеления.

Деньги начнут падать прямо с неба: самые удачные профессии для всех знаков зодиака. Фото © Getty Images / Nattakorn Maneerat

Те, кто родился под знаком зодиака Водолей, разбогатеют и прославятся в сферах или местах, где всё так и кричит о роскоши и гламуре. Им очень подходит индустрия красоты. А вот те, кто по гороскопу оказались Козерогами, добьются наибольшего успеха в бизнесе и политике.