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Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 18:35

Желающим отобрать маткапитал у россиянок старше 30 напомнили о медицинских причинах отложить роды

Юрист Георгиева: Лишение маткапитала россиянок старше 30 лет неконституционно

Идею депутатов Госдумы об отмене маткапитала для россиянок старше 30 лет сочли противоречащей конституции, где закреплено равенство полов, имущественного положения, места жительства и других параметров. По словам юриста Аллы Георгиевой, инициатива носит дискриминационный характер и ущемляет в правах тех россиянок, кто, возможно, не имеет возможности забеременеть в более молодом возрасте по состоянию здоровья.

"В возрасте 25–30 лет многие только становятся на ноги — учатся, начинают бизнес. А бывают проблемы со здоровьем — и кто-то не может завести ребёнка до 30 лет, но хотел бы. Получается, законопроект лишает их права на поддержку от государства. Тогда как материнство и детство, а также семья должны быть под защитой государства — это тоже указано в конституции", рассуждает собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Георгиева добавила, что со стороны Госдумы было бы более правильно и дальновидно, наоборот, дополнительно поощрять тех, кто рожает до 25–30 лет, а не ущемлять остальных. Такой подход, по мнению юриста, одновременно и стимулировал бы рождаемость, и не задевал бы женщин более старшего возраста.

В Госдуме нашли три аргумента против отмены маткапитала для женщин за 30
В Госдуме нашли три аргумента против отмены маткапитала для женщин за 30

Напомним, проект об изменении программы материнского капитала после 2026 года в Правительство РФ внёс Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Предложено ограничить выплату матерям старше 25–30 лет или предоставлять им выплату только на второго ребёнка. Так парламентарии хотят мотивировать женщин к появлению потомства до 30-летнего возраста. Пока у документа намного больше критиков, чем тех, кто его поддерживает. К примеру, член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сочла эту идею дискриминацией. В ЛДПР тоже категорично высказались об идее не давать маткапитал на первенца после 25 лет.

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ТАСС / Артём Житенёв

Марина Калегина
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