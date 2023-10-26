Желающим отобрать маткапитал у россиянок старше 30 напомнили о медицинских причинах отложить роды

Идею депутатов Госдумы об отмене маткапитала для россиянок старше 30 лет сочли противоречащей конституции, где закреплено равенство полов, имущественного положения, места жительства и других параметров. По словам юриста Аллы Георгиевой, инициатива носит дискриминационный характер и ущемляет в правах тех россиянок, кто, возможно, не имеет возможности забеременеть в более молодом возрасте по состоянию здоровья.

"В возрасте 25–30 лет многие только становятся на ноги — учатся, начинают бизнес. А бывают проблемы со здоровьем — и кто-то не может завести ребёнка до 30 лет, но хотел бы. Получается, законопроект лишает их права на поддержку от государства. Тогда как материнство и детство, а также семья должны быть под защитой государства — это тоже указано в конституции", — рассуждает собеседница интернет-издания "Подмосковье сегодня".