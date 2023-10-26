ЛДПР выступает категорически против инициативы перестать выдавать материнский капитал на первого ребёнка женщинам, достигшим 25–30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на её лидера — главу Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Подчёркивается, что идея противоречит главному приоритету — повышению уровня демографии. По словам лидера либерал-демократов, это является дискриминацией по возрасту и подрывает доверие к власти. Он добавил, что сегодня женщины часто рожают как раз после 25–30 лет, так как сначала хотят построить карьеру и обеспечить себе финансовую независимость.

"Женщины и так боятся потерять уровень жизни и заработка в связи с рождением ребёнка. ЛДПР выступает против таких инициатив, нам нужны законы, решающие проблему демографического кризиса, а не усугубляющие её", — подчеркнул Слуцкий.