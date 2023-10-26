В ЛДПР категорично высказались об идее не давать маткапитал на первенца после 25 лет
Слуцкий: ЛДПР против идеи не выдавать маткапитал на первенца после 25–30 лет
ЛДПР выступает категорически против инициативы перестать выдавать материнский капитал на первого ребёнка женщинам, достигшим 25–30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на её лидера — главу Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.
Подчёркивается, что идея противоречит главному приоритету — повышению уровня демографии. По словам лидера либерал-демократов, это является дискриминацией по возрасту и подрывает доверие к власти. Он добавил, что сегодня женщины часто рожают как раз после 25–30 лет, так как сначала хотят построить карьеру и обеспечить себе финансовую независимость.
"Женщины и так боятся потерять уровень жизни и заработка в связи с рождением ребёнка. ЛДПР выступает против таких инициатив, нам нужны законы, решающие проблему демографического кризиса, а не усугубляющие её", — подчеркнул Слуцкий.
Напомним, ряд депутатов предложили изменить программу материнского капитала после 2026 года, лишив выплат на первого ребёнка женщин старше 25–30 лет. По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, это поможет повысить коэффициент рождаемости.
LIFE / Павел Баранов