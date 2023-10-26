"Отцы России" и омбудсмен разошлись во мнении по отмене маткапитала для женщин за 30

Появившаяся инициатива отменить материнский капитал для женщин, рожающих после 30 лет, вызвала споры у экспертов. Руководитель общественного движения "Отцы России" Андрей Коченов признался Лайфу, что согласен с идеей, так как выплата всё равно не стимулирует женщин заводить по несколько детей.

"Просто заваливать деньгами всех подряд — контрпродуктивно. Некоторым даже это на пользу не идёт, как это ни странно. Если говорить о маткапитале, то уже давно доказано, что он не изменил принципиально ситуацию демографическую, он лишь повлиял на сроки принятия решения, но не на количество детей в семье", — объяснил он свою точку зрения.

По его оценке, маткапитал не стимулирует многодетность, тем более в отношении зрелых женщин, решившихся на первенца. При этом изначально выплаты должны были помочь поднять рождаемость в стране. Коченов согласен, что лишние деньги, конечно, никому не помешают, особенно если у женщины проблемы с работой или жильём. По его словам, демографическую проблему нужно решать не раздачей маткапиталов, а воспитанием.

"Нужно заниматься воспитанием будущих мам и пап, серьёзно заниматься воспитанием. Нужно, чтобы многодетность и семья воспринимались обществом как главное, к чему должен стремиться человек. Это некие ценности, которые для нас важны", — объяснил собеседник Лайфа.

А вот уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец высказалась категорически против отмены или уменьшения размера маткапитала для женщин по возрастному признаку. По её мнению, эта мера, напротив, доказала свою эффективность — рост рождаемости наблюдается с 2007 года.

"Я убеждена в том, что нам ни в коем случае не нужно уменьшать эти суммы ни для кого!" — подчеркнула она в беседе с Лайфом.

Вместе с тем Волынец призывает изменить подход к выплате маткапитала и ввести прогрессирующую шкалу, при которой за каждого последующего ребёнка сумма будет больше, чем за предыдущего. В таком случае у женщин появится интерес к многодетности, уверена она. И чем раньше россиянки начнут рожать, тем больше у них вероятность успеть стать многодетными до окончания фертильного периода, пояснила омбудсмен.

"В связи с этим как раз женщинам, которые решили родить в возрасте до 25 лет, необходимо этот материнский капитал выплачивать в повышенном размере. То есть сделать коэффициент за рождение до 30", — добавила наша собеседница.

Львиную долю материнского капитала — более 80% — семьи тратят на улучшение жилищных условий. Поэтому хорошо бы, чтобы, например, после появления третьего ребёнка государство погашало бы ипотеку за счёт бюджета, полагает Волынец. Всё это, по её убеждению, сдвинет проблему демографии с мёртвой точки.