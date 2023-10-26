В Госдуме нашли три аргумента против отмены маткапитала для женщин за 30
Депутат Бессараб сочла дискриминацией отмену маткапитала для женщин за 30
Лишение женщин старше 30 лет материнского капитала на первенца станет дискриминацией их прав, считает член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Если такая законодательная инициатива поступит на рассмотрение в Госдуму, буду голосовать однозначно против. Потому что считаю, что это дискриминация женщин по возрасту", — отметила она в беседе с телеканалом "360".
По её словам, современные женщины нацелены на карьеру до 25 лет, поэтому задумываются о создании семьи лишь к 30 годам. Бессараб считает, что не всегда удаётся найти и ответственного мужчину для брака, а рожать для себя в раннем возрасте — это недопустимо.
Депутат напомнила, что есть меры поддержки раннего материнства и лучше двигаться именно в этом направлении, поощряя появление потомства в 25-летнем возрасте, чем лишать маткапитала возрастных женщин.
Напомним, проект об изменении программы материнского капитала после 2026 года в Правительство РФ внёс Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Предложено ограничить выплату матерям старше 25–30 лет или предоставлять им выплату только на второго ребёнка. Так парламентарии хотят мотивировать женщин к появлению потомства до 30-летнего возраста.
Агентство городских новостей "Москва" / Мобильный репортёр