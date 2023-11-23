Москвичка заработала более 1 млн рублей на вымышленном ребёнке, подделав документы

Жительница Москвы заработала более миллиона рублей на вымышленном ребёнке. Почти десять лет она получала социальные пособия по уходу за дочерью, которой на самом деле не существует. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, в 2014 году Хава Бибулатова придумала способ не работать и получать деньги от государства. 21-летняя девушка тогда подделала свидетельство о рождении дочери, а назвала несуществующую новорождённую Любой Адамовной. В итоге "молодая мать" отнесла все документы в отдел соцзащиты Басманного района, где ей назначили соцпособие по уходу за ребёнком.

На них довольная Хава жила на протяжении девяти лет, однако этой осенью обман всё же вскрылся. Накануне её задержали полицейские. По подсчётам, ущерб за эти годы составил около 1,2 миллиона рублей.