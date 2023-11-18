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Завёрнутого в одеяло младенца нашли в парке в Санкт-Петербурге

18 ноября, 09:39

ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

В одном из парков Санкт-Петербурга прохожий обнаружил младенца в одеяле, полиция начала поиски родителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.

"17 ноября в 07:50 в полицию Пушкинского района поступило сообщение от прохожего о том, что в Пушкине, напротив дома 42 по Павловскому шоссе, на территории Отдельного парка, обнаружен новорождённый ребёнок", уточнили в ведомстве.

Младенца передали врачам. По их оценке, обнаруженной девочке примерно один месяц. Полиция начала проверку по факту случившегося, ведутся оперативно-разыскные мероприятия с целью установить личности родителей.

Мать родила и выбросила новорождённого сына в мусоропровод на востоке Москвы

Мать родила и выбросила новорождённого сына в мусоропровод на востоке Москвы

Ранее сообщалось, что в Ачинске Красноярского края 12-летний мальчик вышел из школы после уроков, но до дома так и не дошёл. Инцидент произошёл 16 ноября, ведутся поиски. В полицию обратилась мать мальчика.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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