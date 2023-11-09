Мать родила и выбросила новорождённого сына в мусоропровод на востоке Москвы
В мусоропроводе жилого дома на востоке Москвы нашли младенца
Младенец, которого вытащили из мусоропровода на востоке Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве обнаружили новорождённого ребёнка в ковше мусоропровода дома на Вешняковской улице. Оказалось, что его туда положила собственная мать 1985 года рождения. К счастью, мальчик жив, ему оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Там добавили, что младенца нашли соседи, увидев кровь на лестничной площадке. Они сразу обратились в полицию. Мать новорождённого на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов находилась дома. В настоящее время ребёнку оказывают медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Расследование продолжается. Уточняется, что младенца нашли в мусорном контейнере на первом этаже.
А ранее Лайф писал, что восьмимесячного младенца со множественными телесными повреждениями нашли в квартире на Нижегородской улице в Москве 28 октября. В тот же день по подозрению в побоях задержали его мать. Мальчик — её третий ребёнок, двух старших забрали соцработники и лишили женщину родительских прав. На причастность к избиению малыша проверялся и сожитель женщины. Суд арестовал подозреваемую на два месяца.