Мать родила и выбросила новорождённого сына в мусоропровод на востоке Москвы

В Москве обнаружили новорождённого ребёнка в ковше мусоропровода дома на Вешняковской улице. Оказалось, что его туда положила собственная мать 1985 года рождения. К счастью, мальчик жив, ему оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Там добавили, что младенца нашли соседи, увидев кровь на лестничной площадке. Они сразу обратились в полицию. Мать новорождённого на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов находилась дома. В настоящее время ребёнку оказывают медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Расследование продолжается. Уточняется, что младенца нашли в мусорном контейнере на первом этаже.