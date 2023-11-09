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9 ноября, 16:51

Мать родила и выбросила новорождённого сына в мусоропровод на востоке Москвы

В мусоропроводе жилого дома на востоке Москвы нашли младенца

<p>Младенец, которого вытащили из мусоропровода на востоке Москвы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/3284?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Младенец, которого вытащили из мусоропровода на востоке Москвы. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве обнаружили новорождённого ребёнка в ковше мусоропровода дома на Вешняковской улице. Оказалось, что его туда положила собственная мать 1985 года рождения. К счастью, мальчик жив, ему оказывается медпомощь, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

  • Мусоропровод в Москве, где лежал новорождённый мальчик. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Мусоропровод в Москве, где лежал новорождённый мальчик. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Мусоропровод в Москве, где лежал новорождённый мальчик. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Мусоропровод в Москве, где лежал новорождённый мальчик. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Мусоропровод в Москве, где лежал новорождённый мальчик. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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Там добавили, что младенца нашли соседи, увидев кровь на лестничной площадке. Они сразу обратились в полицию. Мать новорождённого на момент прибытия сотрудников правоохранительных органов находилась дома. В настоящее время ребёнку оказывают медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Расследование продолжается. Уточняется, что младенца нашли в мусорном контейнере на первом этаже.

У родителей-рецидивистов из Кузбасса полугодовалый сын умер после жестокого избиения

У родителей-рецидивистов из Кузбасса полугодовалый сын умер после жестокого избиения

А ранее Лайф писал, что восьмимесячного младенца со множественными телесными повреждениями нашли в квартире на Нижегородской улице в Москве 28 октября. В тот же день по подозрению в побоях задержали его мать. Мальчик — её третий ребёнок, двух старших забрали соцработники и лишили женщину родительских прав. На причастность к избиению малыша проверялся и сожитель женщины. Суд арестовал подозреваемую на два месяца.

Дарья Нарыкова
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