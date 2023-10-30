Москвичка назвала пособия своего зверски избитого младенца "шансом выжить" и была арестована

В Москве суд отправил в СИЗО на два месяца 32-летнюю Марину Исхакову, которую подозревают в избиении собственного восьмимесячного сына. Сама женщина вину отрицает. Об этом пишет SHOT.

В Москве суд арестовал женщину за избиение ребёнка. Видео © t.me / SHOT

"Женщине, обвиняемой в причинении тяжкого вреда своему малолетнему ребёнку, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — подтвердили в столичном СУ СК.

Исхакова назвала ребёнка своим "шансом выжить" на социальные пособия, потому что её не брали на работу. Сначала женщина уверяла, что упала на младенца, что привело к травмам. Сейчас она винит сожителя, который якобы напился и побил малыша, а женщина слишком поздно услышала детский плач. На данный момент мужчина находится в розыске за кражу.