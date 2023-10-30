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30 октября, 13:49

Москвичка назвала пособия своего зверски избитого младенца "шансом выжить" и была арестована

В Москве суд арестовал на два месяца мать, избившую восьмимесячного сына

<p>В Москве суд арестовал женщину за избиение ребёнка. Видео © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/2449" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Столичный СК</a></p>

В Москве суд арестовал женщину за избиение ребёнка. Видео © t.me / Столичный СК

В Москве суд отправил в СИЗО на два месяца 32-летнюю Марину Исхакову, которую подозревают в избиении собственного восьмимесячного сына. Сама женщина вину отрицает. Об этом пишет SHOT.

В Москве суд арестовал женщину за избиение ребёнка. Видео © t.me / SHOT

"Женщине, обвиняемой в причинении тяжкого вреда своему малолетнему ребёнку, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — подтвердили в столичном СУ СК.

Исхакова назвала ребёнка своим "шансом выжить" на социальные пособия, потому что её не брали на работу. Сначала женщина уверяла, что упала на младенца, что привело к травмам. Сейчас она винит сожителя, который якобы напился и побил малыша, а женщина слишком поздно услышала детский плач. На данный момент мужчина находится в розыске за кражу.

За Исхаковой также числятся огромные долги за коммуналку, а ужасный бардак в квартире она объяснила тем, что жильё принадлежит её матери, которая и должна там убираться. Восьмимесячный ребёнок до сих пор в реанимации. Его состояние оценивается как тяжёлое. Также медики нашли на теле старые раны: сросшиеся переломы плеча и бёдер, многочисленные гематомы, сотрясение головного мозга.

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Напомним, восьмимесячного младенца со множественными телесными повреждениями нашли в квартире на Нижегородской улице в Москве 28 октября. В тот же день по подозрению в побоях задержали его мать. Мальчик — её третий ребёнок, но двух старших забрали соцработники и лишили женщину родительских прав на них. На причастность к избиению малыша проверяется и сожитель женщины.

Татьяна Миссуми
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    Комментарий

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    Ева Немцевасегодня в 14:51

    Боже! Ну когда же соцработники,опека и поликлиники объединяться?! Почему всем на все стало наплевать?! Почему молчат соседи!? Все только смотрят. Вот вам и трагедия!

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