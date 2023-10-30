Москвичка назвала пособия своего зверски избитого младенца "шансом выжить" и была арестована
В Москве суд арестовал на два месяца мать, избившую восьмимесячного сына
В Москве суд арестовал женщину за избиение ребёнка. Видео © t.me / Столичный СК
В Москве суд отправил в СИЗО на два месяца 32-летнюю Марину Исхакову, которую подозревают в избиении собственного восьмимесячного сына. Сама женщина вину отрицает. Об этом пишет SHOT.
В Москве суд арестовал женщину за избиение ребёнка. Видео © t.me / SHOT
"Женщине, обвиняемой в причинении тяжкого вреда своему малолетнему ребёнку, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — подтвердили в столичном СУ СК.
Исхакова назвала ребёнка своим "шансом выжить" на социальные пособия, потому что её не брали на работу. Сначала женщина уверяла, что упала на младенца, что привело к травмам. Сейчас она винит сожителя, который якобы напился и побил малыша, а женщина слишком поздно услышала детский плач. На данный момент мужчина находится в розыске за кражу.
За Исхаковой также числятся огромные долги за коммуналку, а ужасный бардак в квартире она объяснила тем, что жильё принадлежит её матери, которая и должна там убираться. Восьмимесячный ребёнок до сих пор в реанимации. Его состояние оценивается как тяжёлое. Также медики нашли на теле старые раны: сросшиеся переломы плеча и бёдер, многочисленные гематомы, сотрясение головного мозга.
Напомним, восьмимесячного младенца со множественными телесными повреждениями нашли в квартире на Нижегородской улице в Москве 28 октября. В тот же день по подозрению в побоях задержали его мать. Мальчик — её третий ребёнок, но двух старших забрали соцработники и лишили женщину родительских прав на них. На причастность к избиению малыша проверяется и сожитель женщины.