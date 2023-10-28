В Краснодаре пьяная и мстительная мамаша избила пенсионерку на детской площадке

В Краснодаре пьяная женщина избила ногами 73-летнюю пенсионерку на детской площадке, мстя за сына. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей полиции краевого центра, после того, как в Сети появилось видео происшествия, стражи правопорядка заинтересовались этим инцидентом.

В Краснодаре на детской площадке избили пенсионерку. Видео © t.me / Краснодар и край

Полицейские установили, что на предоставленных кадрах 31-летняя жительница Сахалинской области, проживающая в Краснодаре, оставила двух детей на детской площадке и ушла домой. В какой-то момент к ней вернулся один из сыновей и рассказал, что на его трёхлетнего брата напала пожилая женщина.

Мать словам трёхлетнего отпрыска поверила и решила мстить: разговаривать она с пенсионеркой не стала, а вместо этого выскочила на улицу и начала колотить 73-летнюю женщину руками и ногами. За всем происходящим наблюдали жутко напуганные маленькие дети, ведь всё происходило средь бела дня на площадке. Остановить мамашу смогли свидетели, которые также заявили, что от дебоширки жутко пахло алкоголем.

"В настоящее время проводится проверка по факту нанесения пожилой женщине телесных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени причинённого вреда здоровью. Вместе с тем также назначены проверки по факту возможных нанесений телесных повреждений трёхлетнему ребёнку", — говорится в сообщении регионального главка МВД.