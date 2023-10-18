В Балашихе сын-алкоголик три дня слушал "голоса в голове", а потом убил мать и самого себя
СК: В подмосковной Балашихе сын убил мать-пенсионерку и покончил с собой
В Балашихе взрослый сын, страдающий алкоголизмом, зверски убил 66-летнюю мать, после чего покончил с собой. В деталях семейной драмы сейчас разбираются следователи.
По предварительным данным, мужчина проживал отдельно от матери, но в тот день пришёл её навестить после трёхдневного "загула". Он вёл себя странно, говорил о каких-то голосах в голове. В ночь со вторника на среду соседи обнаружили его тело, лежащее под окнами многоэтажки, и вызвали полицию. А уже в квартире была найдена мёртвой и его родственница. Судя по всему, она сопротивлялась, пока обезумевший сын наносил ей тяжкие побои.
"Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, изъято два мобильных телефона, смывы со следов крови, следы пальцев и ладоней. Проводятся допросы", — информирует пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.
А ранее Лайф рассказывал, как в Уфе сводный брат задушил 14-летнюю сестру, вытащил её тело из квартиры и спрятал в автомобиле. Причиной трагедии могла быть ревность: 22-летнего парня могло разозлить то, что его не взяли в недавнюю семейную поездку в Дубай. Сейчас подозреваемый задержан и находится в ИВС.
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