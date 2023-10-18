В Балашихе сын-алкоголик три дня слушал "голоса в голове", а потом убил мать и самого себя

По предварительным данным, мужчина проживал отдельно от матери, но в тот день пришёл её навестить после трёхдневного "загула". Он вёл себя странно, говорил о каких-то голосах в голове. В ночь со вторника на среду соседи обнаружили его тело, лежащее под окнами многоэтажки, и вызвали полицию. А уже в квартире была найдена мёртвой и его родственница. Судя по всему, она сопротивлялась, пока обезумевший сын наносил ей тяжкие побои.