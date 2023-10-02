Туляк в пьяном угаре застрелил товарища после того, как тот внезапно стал ему противен

В городе Донском Тульской области мужчина застрелил друга из-за спора о женщине. По данным SHOT, всё произошло в минувшие выходные, когда 45-летний Сергей пришёл к своему 34-летнему товарищу в дом в микрорайоне Руднев. Мужчина любит охоту и даже в гости заявился с ружьём.

Компания пила, закусывала, вела беседы о рыбалке и охоте. Однако в какой-то момент речь зашла об их совместной знакомой, и тон общения резко поменялся. Ссора быстро переросла в серьёзный конфликт с трагичным финалом: Сергей взял ружьё и дважды выстрелил в живот товарищу. Тот скончался на месте.

Охотник скрылся с места расправы, но скоро был задержан оперативниками. На допросе Сергей признался, что товарищ внезапно стал ему противен. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".