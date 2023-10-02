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2 октября, 06:04

Туляк в пьяном угаре застрелил товарища после того, как тот внезапно стал ему противен

SHOT: Житель Тульской области убил своего друга из-за спора о женщине

<p>Сергей Лукашин, застреливший друга в Тульской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/57675" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сергей Лукашин, застреливший друга в Тульской области. Обложка © SHOT

В городе Донском Тульской области мужчина застрелил друга из-за спора о женщине. По данным SHOT, всё произошло в минувшие выходные, когда 45-летний Сергей пришёл к своему 34-летнему товарищу в дом в микрорайоне Руднев. Мужчина любит охоту и даже в гости заявился с ружьём.

Компания пила, закусывала, вела беседы о рыбалке и охоте. Однако в какой-то момент речь зашла об их совместной знакомой, и тон общения резко поменялся. Ссора быстро переросла в серьёзный конфликт с трагичным финалом: Сергей взял ружьё и дважды выстрелил в живот товарищу. Тот скончался на месте.

Охотник скрылся с места расправы, но скоро был задержан оперативниками. На допросе Сергей признался, что товарищ внезапно стал ему противен. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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А в Томске 53-летний мужчина расстрелял всю свою семью — пожилую мать, сестру и племянника. Он сам позвонил в полицию и сдался. Причины расправы неизвестны.

Матвей Константинов
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