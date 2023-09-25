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25 сентября, 17:59

53-летний россиянин убил всю свою семью по тайной причине и сдался полиции

В Томске мужчина застрелил мать, сестру и племянника, а после сдался полиции

В Томске 53-летний мужчина убил всю свою семью — пожилую мать, сестру и племянника, а затем позвонил в дежурную часть ОМВД России и сдался. Детали кровавой расправы сообщают УМВД и СУ СК России по области.

В Томске мужчина застрелил мать, сестру и племянника, а после сдался полиции. Видео © Следственное управление СК РФ по Томской области

По вызову приехали полицейские патрульно-постовой службы и обнаружили жуткую картину — в доме лежали бездыханные тела двух женщин и юноши. 53-летний убийца не пытался скрыться, а спокойно ждал задержания. Он сразу подтвердил, что расправился со своей семьёй.

"Следователи обнаружили тела матери (81 год), сестры (47 лет) и племянника (18 лет) подозреваемого с огнестрельными ранениями. Следователями произведён осмотр места происшествия, обнаружено и изъято орудие убийства, допрашиваются свидетели", — рассказали в СУ СК.

На месте кровавой бойни собрались шокированные соседи. Подозреваемый доставлен в следственные органы. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. О причине страшного преступления он не рассказал.

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Ранее Лайф писал, что житель Егорьевска расстрелял с балкона бывшего супруга своей любимой. Мужчина погиб на месте.

Обложка ©

Следственное управление СК РФ по Томской области

Александра Мышляева
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