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25 сентября, 12:14

"Снайпер" из Подмосковья прямо с балкона убил бывшего мужа любовницы одним выстрелом

СК РФ: Житель Егорьевска убил 45-летнего бывшего мужа сожительницы из ружья

<p>Ружьё, из которого был убит 45-летний житель Егорьевска. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/gsuskmosobl/1535" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Московской области</a></p>

Ружьё, из которого был убит 45-летний житель Егорьевска. Обложка © t.me / ГСУ СК России по Московской области

Житель Егорьевска расстрелял с балкона бывшего супруга своей любимой, рана оказалась смертельной. 36-летнему стрелку предъявлено обвинение в убийстве. Детали кровавой драмы сообщает пресс-служба ГСУ СК России по области.

"24 сентября 2023 года в ночные часы в Егорьевске между стоявшим на балконе квартиры обвиняемым и находившимся на улице потерпевшим возник конфликт. Ссора произошла из-за того, что мужчина приревновал свою сожительницу к бывшему мужу", — рассказали в управлении предварительную версию следствия.

В итоге 36-летний мужчина взял ружьё и открыл огонь по 45-летнему сопернику, попав в область ключицы. Тот от полученной раны погиб на месте. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, обвиняемому назначили медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Фигуранта попросят заключить под стражу.

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Увы, это не единственная расправа на почве ревности за последнее время. В Самарской области заместитель прокурора Кинель-Черкасского района Владимир Сямуков убит в драке из-за любовницы. 23 сентября он отправился на свидание к своей несвободной возлюбленной. По трагическому стечению обстоятельств там оказался соперник зампрокурора.

Юрий Лысенко
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