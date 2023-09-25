"Снайпер" из Подмосковья прямо с балкона убил бывшего мужа любовницы одним выстрелом
СК РФ: Житель Егорьевска убил 45-летнего бывшего мужа сожительницы из ружья
Ружьё, из которого был убит 45-летний житель Егорьевска. Обложка © t.me / ГСУ СК России по Московской области
Житель Егорьевска расстрелял с балкона бывшего супруга своей любимой, рана оказалась смертельной. 36-летнему стрелку предъявлено обвинение в убийстве. Детали кровавой драмы сообщает пресс-служба ГСУ СК России по области.
"24 сентября 2023 года в ночные часы в Егорьевске между стоявшим на балконе квартиры обвиняемым и находившимся на улице потерпевшим возник конфликт. Ссора произошла из-за того, что мужчина приревновал свою сожительницу к бывшему мужу", — рассказали в управлении предварительную версию следствия.
В итоге 36-летний мужчина взял ружьё и открыл огонь по 45-летнему сопернику, попав в область ключицы. Тот от полученной раны погиб на месте. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, обвиняемому назначили медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. Фигуранта попросят заключить под стражу.
Увы, это не единственная расправа на почве ревности за последнее время. В Самарской области заместитель прокурора Кинель-Черкасского района Владимир Сямуков убит в драке из-за любовницы. 23 сентября он отправился на свидание к своей несвободной возлюбленной. По трагическому стечению обстоятельств там оказался соперник зампрокурора.