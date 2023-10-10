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10 октября, 09:31

В Уфе обидчивый брат задушил младшую сестру, потому что его не взяли на море в Дубай

Mash: В Уфе разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней сестры

<p>Сергей П. и его погибшая 14-летняя сестра. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/48472" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Сергей П. и его погибшая 14-летняя сестра. Обложка © Telegram / Mash

В Уфе 21-летнего местного жителя подозревают в убийстве 14-летней сводной сестры. Как пишет Mash, тело девочки со следами удушья нашли утром 10 октября в багажнике машины их матери.

Кадры с места, где обнаружили тело 14-летней девочки. Видео © Telegram / Mash

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Соседи сообщают, что глубокой ночью слышали крики и просьбы о помощи. Предположительно, брат задушил сестру, вытащил её тело из квартиры и спрятал в автомобиле. По данным телеграм-канала, причиной трагедии могла быть ревность брата. Вместе с матерью они жили втроём, отцы у детей разные. Не исключено, что 21-летнего Сергея П. могло разозлить то, что его не взяли в недавнюю семейную поездку в Дубай.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Самого Сергея дома нет, сейчас его разыскивают. По данному факту заведено уголовное дело.

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирской области мужчина с умственной отсталостью избил свою трёхмесячную дочь, поскольку она постоянно плакала. Инцидент произошёл в селе Баган, пострадавшую девочку госпитализировали.

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Наталья Исакова
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