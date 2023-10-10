В Уфе обидчивый брат задушил младшую сестру, потому что его не взяли на море в Дубай
Mash: В Уфе разыскивают подозреваемого в жестоком убийстве 14-летней сестры
Сергей П. и его погибшая 14-летняя сестра. Обложка © Telegram / Mash
В Уфе 21-летнего местного жителя подозревают в убийстве 14-летней сводной сестры. Как пишет Mash, тело девочки со следами удушья нашли утром 10 октября в багажнике машины их матери.
Кадры с места, где обнаружили тело 14-летней девочки. Видео © Telegram / Mash
Соседи сообщают, что глубокой ночью слышали крики и просьбы о помощи. Предположительно, брат задушил сестру, вытащил её тело из квартиры и спрятал в автомобиле. По данным телеграм-канала, причиной трагедии могла быть ревность брата. Вместе с матерью они жили втроём, отцы у детей разные. Не исключено, что 21-летнего Сергея П. могло разозлить то, что его не взяли в недавнюю семейную поездку в Дубай.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов. Самого Сергея дома нет, сейчас его разыскивают. По данному факту заведено уголовное дело.
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