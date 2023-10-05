Регион

Уведомления отключены

5 октября, 11:56

Двух подростков с телом застреленного мужчины в багажнике задержали под Тюменью

В Тюменской области полиция задержала двух подростков с телом в багажнике

В Тюменской области правоохранители задержали автомобиль с двумя подростками, у которых в багажнике лежал труп мужчины с огнестрельными ранениями шеи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Известно, что в ночь на 5 октября на улице Парковой в посёлке Московский сотрудники полиции остановили "Ладу-Гранту", в которой находились двое молодых людей 18 и 14 лет. По информации ряда телеграм-каналов, один из них является сыном убитого мужчины.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля... Подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого", — говорится в сообщении.

Застрелил в спину: Появились подробности жуткой расправы под Омском, где отец убил двоих сыновей

Застрелил в спину: Появились подробности жуткой расправы под Омском, где отец убил двоих сыновей

По предварительным данным, убийство было совершено на фоне личных неприязненных отношений. Дело возбуждено по статье "Убийство".

Ранее Лайф писал, что житель села Барановка Кемеровской области держал в плену, избивал и пытал своих отца и брата. Тела погибших обнаружили в погребе дома. Рядом с ними лежали топор с гвоздями, кувалда, шина от бензопилы, деревянная киянка и окровавленные тряпки. Мучителя несчастных до этого госпитализировали в психбольницу с диагнозом "параноидальная шизофрения".

Кузбасского мучителя-шизофреника, запытавшего брата и отца, вместо лечебницы отправили в СИЗО

Кузбасского мучителя-шизофреника, запытавшего брата и отца, вместо лечебницы отправили в СИЗО

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Тюменская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров