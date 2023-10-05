Двух подростков с телом застреленного мужчины в багажнике задержали под Тюменью

В Тюменской области правоохранители задержали автомобиль с двумя подростками, у которых в багажнике лежал труп мужчины с огнестрельными ранениями шеи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Известно, что в ночь на 5 октября на улице Парковой в посёлке Московский сотрудники полиции остановили "Ладу-Гранту", в которой находились двое молодых людей 18 и 14 лет. По информации ряда телеграм-каналов, один из них является сыном убитого мужчины.

"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля... Подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, убийство было совершено на фоне личных неприязненных отношений. Дело возбуждено по статье "Убийство".