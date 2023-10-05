Двух подростков с телом застреленного мужчины в багажнике задержали под Тюменью
В Тюменской области полиция задержала двух подростков с телом в багажнике
В Тюменской области правоохранители задержали автомобиль с двумя подростками, у которых в багажнике лежал труп мужчины с огнестрельными ранениями шеи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Известно, что в ночь на 5 октября на улице Парковой в посёлке Московский сотрудники полиции остановили "Ладу-Гранту", в которой находились двое молодых людей 18 и 14 лет. По информации ряда телеграм-каналов, один из них является сыном убитого мужчины.
"Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения 5 октября 2023 года тела 54-летнего мужчины с огнестрельными ранениями в багажнике автомобиля... Подозреваемый задержан. Им оказался родственник убитого", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, убийство было совершено на фоне личных неприязненных отношений. Дело возбуждено по статье "Убийство".
Ранее Лайф писал, что житель села Барановка Кемеровской области держал в плену, избивал и пытал своих отца и брата. Тела погибших обнаружили в погребе дома. Рядом с ними лежали топор с гвоздями, кувалда, шина от бензопилы, деревянная киянка и окровавленные тряпки. Мучителя несчастных до этого госпитализировали в психбольницу с диагнозом "параноидальная шизофрения".
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