Житель Кузбасса с шизофренией до смерти запытал пожилого отца и родного брата

В селе Барановка Кемеровской области мужчина держал в плену, избивал и пытал своего отца и брата. Тела пострадавших обнаружили в погребе дома, а их мучителя до этого госпитализировали в психбольницу с диагнозом параноидальная шизофрения. Об этом сообщает SHOT.

Неладное заподозрили родственники семейства из Кемерова, поскольку 70-летний мужчина и его 39-летний сын не выходили с ними на связь с мая 2022 года. Когда полицейские прибыли в дом, где жили пропавшие, они увидели следы крови и заколоченный вход в погреб. Его вскрыли и обнаружили там два мумифицированных тела.

Рядом с погибшими лежали разные предметы, среди которых были топор с гвоздями, кувалда, шина от бензопилы, деревянная киянка и окровавленные тряпки. По предварительным данным, пленников могли пытать. В их убийстве подозревают второго сына пенсионера — 41-летнего Дмитрия. Его поместили в психбольницу в сентябре этого года. Сейчас решается вопрос о задержании мужчины. Уточняется, что его погибший брат тоже состоял на учёте с диагнозом шизофрения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".