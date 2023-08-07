12 лет истязал, ломал кости и кормил по графику: Во Франции женщину чудом спасли из лап мужа-зверя

Во Франции задержали мужчину, который подозревается в том, что на протяжении 12 лет удерживал в заточении собственную супругу и подвергал её чудовищным пыткам. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Муж и жена оказались гражданами Германии. Накануне 53-летней женщине удалось выкрасть телефон и связаться с немецкими службами экстренной помощи, а уже те запросили помощи у коллег из Форбака — это город и коммуна на северо-востоке Франции.

Прибывшие на место оперативники обнаружили пленницу запертой в одной из комнат совершенно голой и с бритой головой. Женщина была истощена, на её руках и ногах были видны ссадины от наручников и верёвок, а ещё — множественные следы переломов различной давности. Согласно её показаниям, она находилась в заточении и подвергалась насилию с 2011 года. Сейчас пленница в безопасности, с ней работают врачи, а мучитель арестован. Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, десятков эпизодов изнасилования с отягчающими обстоятельствами и пыток. По предварительным данным, муж и жена уже какое-то время не жили вместе, она собиралась развестись, когда он похитил её и превратил в пленницу. Как давно и при каких обстоятельствах они переехали во Францию, выясняется.