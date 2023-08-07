12 лет истязал, ломал кости и кормил по графику: Во Франции женщину чудом спасли из лап мужа-зверя
BFMTV: Во Франции арестован иностранец, который 12 лет держал в заточении и пытал жену
Во Франции задержали мужчину, который подозревается в том, что на протяжении 12 лет удерживал в заточении собственную супругу и подвергал её чудовищным пыткам. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Муж и жена оказались гражданами Германии. Накануне 53-летней женщине удалось выкрасть телефон и связаться с немецкими службами экстренной помощи, а уже те запросили помощи у коллег из Форбака — это город и коммуна на северо-востоке Франции.
Прибывшие на место оперативники обнаружили пленницу запертой в одной из комнат совершенно голой и с бритой головой. Женщина была истощена, на её руках и ногах были видны ссадины от наручников и верёвок, а ещё — множественные следы переломов различной давности. Согласно её показаниям, она находилась в заточении и подвергалась насилию с 2011 года. Сейчас пленница в безопасности, с ней работают врачи, а мучитель арестован. Возбуждено уголовное дело по факту похищения человека, десятков эпизодов изнасилования с отягчающими обстоятельствами и пыток. По предварительным данным, муж и жена уже какое-то время не жили вместе, она собиралась развестись, когда он похитил её и превратил в пленницу. Как давно и при каких обстоятельствах они переехали во Францию, выясняется.
При обыске помещения следователи, в частности, обнаружили скамью для пыток и блокнот, в котором подозреваемый отмечал время, когда он кормил свою жертву. Все окна в доме, где помимо супругов проживали девять кошек, были зарешечены. В 2019 году полиция уже наведывалась в этот дом, когда соседи пожаловались на плач и женские крики, но в беседе с полицейскими женщина отвергла факт издевательств.
Лайф напоминает, в конце июля в посёлке Смолино Челябинской области девушка сбежала из плена маньяка, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Девушка была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, а останки закопал в кастрюле в погребе.
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