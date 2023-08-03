Смерть мамы, пожар, детдом: Стало известно о нелёгкой судьбе пленницы челябинского маньяка
Знакомые пленницы челябинского маньяка рассказали о её неблагополучном детстве
Катя — пленница Владимира Ческидова. Фото © t.me / SHOT
Знакомые пленницы челябинского маньяка Владимира Ческидова рассказали kp.ru подробности о семье девушки и с какими трудностями ей пришлось столкнуться в детстве. Когда Екатерине было всего 11 лет, она попала в детский дом: мама сильно пила и постоянно водила домой любовников, а потом в квартире произошёл пожар и девочка попала в детдом.
Мама Екатерины не следила за детьми. После того как квартира сгорела (из-за непотушенной сигареты одного из маминых кавалеров), девочки буквально остались бездомными — их отправили в интернат, а мать лишили родительских прав. Через год родительница умерла. Когда старшая сестра Лена вышла замуж и родила, младшая вернулась из интерната в сгоревшую квартиру, а потом связалась с маргинальной компанией.
Подруги Кати рассказали, что после выпуска из детдома она пошла учиться на швею-мотористку. Девушка скиталась по квартирам — ночевала то у сестры, то у дяди с тётей, а подружкам рассказывала, что дядя отобрал деньги, а сестра забрала квартиру. С подозреваемым в её похищении Владимиром она познакомилась на вокзале, который находился недалеко от дома её дяди.
"Ей тогда некуда было идти, поэтому она с ним и ушла. Не знаю насчёт похищения, что там дальше было", — поделилась знакомая Кати.
На этой неделе стало известно, что в посёлке Смолино в Челябинске девушка сбежала из плена маньяка, в котором провела 14 лет. Ческидов похитил её ещё в 19-летнем возрасте и всё это время удерживал в доме, где проживал вместе с матерью. Мужчина держал узницу в качестве прислуги, бил, насиловал и спаивал. Девушка была не единственной жертвой — предыдущую маньяк убил, её останки нашли в погребе. СК предъявил ему обвинения, а суд арестовал на два месяца. Его мать, также проходящую по делу о похищении, отправлять в СИЗО не стали.