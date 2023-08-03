Смерть мамы, пожар, детдом: Стало известно о нелёгкой судьбе пленницы челябинского маньяка

Знакомые пленницы челябинского маньяка Владимира Ческидова рассказали kp.ru подробности о семье девушки и с какими трудностями ей пришлось столкнуться в детстве. Когда Екатерине было всего 11 лет, она попала в детский дом: мама сильно пила и постоянно водила домой любовников, а потом в квартире произошёл пожар и девочка попала в детдом.

Мама Екатерины не следила за детьми. После того как квартира сгорела (из-за непотушенной сигареты одного из маминых кавалеров), девочки буквально остались бездомными — их отправили в интернат, а мать лишили родительских прав. Через год родительница умерла. Когда старшая сестра Лена вышла замуж и родила, младшая вернулась из интерната в сгоревшую квартиру, а потом связалась с маргинальной компанией.

Подруги Кати рассказали, что после выпуска из детдома она пошла учиться на швею-мотористку. Девушка скиталась по квартирам — ночевала то у сестры, то у дяди с тётей, а подружкам рассказывала, что дядя отобрал деньги, а сестра забрала квартиру. С подозреваемым в её похищении Владимиром она познакомилась на вокзале, который находился недалеко от дома её дяди.