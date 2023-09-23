Подросток заявил, что его похитили из-за долга отца, но полиция ему не до конца поверила

В Хабаровском крае 15-летний подросток рассказал родителям и полицейским, что его якобы похитил и мучил неизвестный человек в маске. Однако в эту историю поверили не до конца, девятиклассника проверяют на употребление наркотиков и психотропных веществ.

Как сообщает SHOT, инцидент произошёл 20 сентября в селе Некрасовка. Школьник пришёл домой и рассказал родителям, что после школы его преследовал мужчина в чёрном костюме и маске. Он якобы догнал юношу и прислонил к его лицу тряпку, смоченную какой-то жидкостью.

Затем подросток рассказал, что он очнулся привязанным к стулу в неизвестном помещении. Перед ним находился человек в чёрном, его лицо было скрыто под маской в виде черепа с линзами. Как утверждает юноша, неизвестный бил его палкой и электрошокером по ногам. Он требовал, чтобы его отец вернул карточный долг в пять миллионов рублей.

Подросток сказал, что всё это происходило в течение четырёх часов. Затем ему завязали глаза, а после отвезли на машине в центр села. Он рассказал о произошедшем родителям, а они вызвали полицейских. Правоохранители поверили в историю не до конца, но всё же начали поиски предполагаемого преступника. Также возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. А подростка отправили на медэкспертизу, чтобы понять, не употреблял ли он наркотики.