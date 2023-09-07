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7 сентября, 15:46

Американец похитил сына у русской жены и пытался вывезти за рубеж через болота

В Калининграде завели дело на американца за попытку незаконно вывезти сына из РФ

В Калининграде американец попытался вывезти за рубеж своего четырёхлетнего сына, имеющего российское гражданство, без согласия матери. Об этом рассказало следственное управление по Калининградской области, опубликовав кадры с задержанным.

В Калининграде задержан американец за попытку вывезти русского сына за рубеж. Видео © t.me / Калининградский следком

"Возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединённых Штатов Америки, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", отмечается в тексте.

27 июля 35-летний американец приехал в Калининградскую область, чтобы повидаться с четырёхлетним сыном – гражданином РФ. В это время на рассмотрении у суда находилось дело об определении места жительства ребёнка. Мужчина обманул мать мальчика, сказав, что просто отправится с ним на прогулку. Однако сам попытался пересечь с малышом российскую границу через болота и лес. Их обнаружили пограничники. Иностранец арестован, вскоре ему предъявят обвинение.

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Обложка ©

t.me / Калининградский следком

Татьяна Миссуми
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