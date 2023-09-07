Американец похитил сына у русской жены и пытался вывезти за рубеж через болота

В Калининграде американец попытался вывезти за рубеж своего четырёхлетнего сына, имеющего российское гражданство, без согласия матери. Об этом рассказало следственное управление по Калининградской области, опубликовав кадры с задержанным.

27 июля 35-летний американец приехал в Калининградскую область, чтобы повидаться с четырёхлетним сыном – гражданином РФ. В это время на рассмотрении у суда находилось дело об определении места жительства ребёнка. Мужчина обманул мать мальчика, сказав, что просто отправится с ним на прогулку. Однако сам попытался пересечь с малышом российскую границу через болота и лес. Их обнаружили пограничники. Иностранец арестован, вскоре ему предъявят обвинение.