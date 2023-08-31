Мигрант похитил девушку в Калининградской области и пытался вывезти в Узбекистан

В посёлке Комсомольск Гвардейского района Калининградской области гражданин Узбекистана украл и пытался вывезти из страны 16-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.

"Вечером 29 августа текущего года подозреваемый, находясь у автобусной остановки одной из улиц посёлка Комсомольск Гвардейского района Калининградской области, с применением насилия затащил 16-летнюю потерпевшую в свою комнату, находящуюся в доме неподалёку, где незаконно удерживал несколько часов", — говорится в опубликованном сообщении.

Затем, угрожая несовершеннолетней ножом, преступник посадил её в автомобиль и увёз в аэропорт для дальнейшего перелёта в одну из республик Средней Азии. Однако иностранцу не удалось закончить начатое: девочка втёрлась к нему в доверие и попросилась в туалет, где рассказала обо всём незнакомой женщине и с её телефона позвонила своей маме. Уже она обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали похитителя в зале ожидания воздушной гавани, девушку госпитализировали. В ближайшее время мигранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается.