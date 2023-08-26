В Красноярском крае мужчина похитил жену и сутки избивал её в заброшенном доме

По информации ведомства, 22 августа поступил сигнал, что на автовокзале села Шалинское Манского района двое молодых людей схватили девушку, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Выяснилось, что хозяин машины — 27-летний житель посёлка Емельяново. Предварительно, он увёз 25-летнюю официальную жену, длительное время совместно с ним не проживавшую, в деревню Борлок Емельяновского района. Там он удерживал её в заброшенном доме и избивал, после чего вместе с нею приехал в Емельяново к своим родственникам. Те, заметив на женщине следы побоев, доставили пару в отдел полиции. Подозреваемый арестован.