В Красноярском крае мужчина похитил жену и сутки избивал её в заброшенном доме
В Красноярском крае местный житель похитил супругу, требовавшую развода, и сутки избивал её в заброшенном доме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По информации ведомства, 22 августа поступил сигнал, что на автовокзале села Шалинское Манского района двое молодых людей схватили девушку, затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
Мужчины затолкали женщину в автомобиль на автовокзале в Красноярском крае и увезли в неизвестном направлении. Видео © t.me / МВД 24
Выяснилось, что хозяин машины — 27-летний житель посёлка Емельяново. Предварительно, он увёз 25-летнюю официальную жену, длительное время совместно с ним не проживавшую, в деревню Борлок Емельяновского района. Там он удерживал её в заброшенном доме и избивал, после чего вместе с нею приехал в Емельяново к своим родственникам. Те, заметив на женщине следы побоев, доставили пару в отдел полиции. Подозреваемый арестован.
А ранее Лайф писал, что в Приморье мошенники украли у пенсионерки 2 млн и два дня держали её в заложниках. Полицейским о пропаже женщины сообщила её внучка.
Кадр видео t.me / МВД 24