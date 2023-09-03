Сын петербургского "газового короля" похитил подростка и вымогал у него 50 тысяч рублей

В Ленинградской области сын местного "газового короля" с друзьями посадил 17-летнего подростка в "ауди" своего брата и вымогал у парня деньги. Сейчас злоумышленники задержаны. Как пишет телеграм-канал SHOT, инцидент случился в городе Кудрово.

Известно, что подросток встретился на Ленинградской улице с парнем, который затолкал его в "ауди", где сидели ещё несколько молодых людей. Несовершеннолетнего возили на авто и требовали дать 50 тысяч рублей. В итоге он согласился и снял деньги в ближайшем банкомате.

Пострадавшего отпустили почти спустя сутки. О случившемся он рассказал матери, которая обратилась в полицию. Как выяснилось, машина принадлежит 25-летнему сыну российского бизнесмена Василия Лущинского Илье. За рулём был другой сын предпринимателя — 19-летний Василий. Последнего задержали и доставили в полицию на допрос. Также удалось поймать ещё четверых молодых людей в возрасте 18–19 лет, которых подозревают в похищении подростка.

При этом в "ауди" правоохранители обнаружили множество странных предметов, в том числе наручники, чёрную балаклаву, две пары чёрных брюк, страйкбольный пистолет, куртку с шевронами и кобуру с перцовым баллончиком. Возбуждены уголовные дела по статьям "Похищение человека" и "Вымогательство".

Добавим, что Василий Лущинский — бизнесмен из нулевых, основатель и руководитель компании "Петербурггазстрой", которая позже стала "Стройгазинвест". Сейчас компания петербургского "газового короля" в долгах. С женой, от которой у бизнесмена трое сыновей, Лущинский развёлся в 2005 году. Экс-супруга бизнесмена заявляла, что ей не хватает трёх миллионов рублей в месяц на содержание сыновей и дома, которые ей выделяет бывший муж.