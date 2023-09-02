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2 сентября, 12:07

Москвич месяц искал угнанный люксовый кроссовер и случайно нашёл его с иностранными номерами

Житель Москвы случайно нашёл свою угнанную машину, но с иностранными номерами

<p>Машина, угнанная у жителя Москвы. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56457" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Машина, угнанная у жителя Москвы. Обложка © SHOT

Житель Москвы случайно нашёл свой угнанный люксовый кроссовер в Подмосковье. По данным SHOT, 54-летний Нураддин обнаружил пропажу чёрного Genesis GV 80 ещё месяц назад. Он сразу написал заявление в полицию и, не теряя времени, принялся самостоятельно искать "ласточку".

Чудо случилось 31 августа, когда, находясь в деревне Марьино Ногинского района, Нураддин увидел у магазина подозрительный автомобиль с иностранными номерами, сильно напоминающий ему родной кроссовер. Мужчина проверил VIN-номер и понял, что перед ним его машина. Теперь правоохранители ищут автоугонщиков.

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Матвей Константинов
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