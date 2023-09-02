Москвич месяц искал угнанный люксовый кроссовер и случайно нашёл его с иностранными номерами

Житель Москвы случайно нашёл свой угнанный люксовый кроссовер в Подмосковье. По данным SHOT, 54-летний Нураддин обнаружил пропажу чёрного Genesis GV 80 ещё месяц назад. Он сразу написал заявление в полицию и, не теряя времени, принялся самостоятельно искать "ласточку".

Чудо случилось 31 августа, когда, находясь в деревне Марьино Ногинского района, Нураддин увидел у магазина подозрительный автомобиль с иностранными номерами, сильно напоминающий ему родной кроссовер. Мужчина проверил VIN-номер и понял, что перед ним его машина. Теперь правоохранители ищут автоугонщиков.